2 odalı evden çıkan başarı ödülsüz kalmadı

Alata Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kaya’nın hiçbir kurs almadan sadece programlı çalışarak elde ettiği başarı Erdemli Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi.

Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) merkezi ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru olarak cevaplayan ve Türkiye birincileri arasına girmeyi başaran Zeynep Kaya’yı evinde ziyaret etti.

Erdemli Kaymakamlığı olarak başarılı öğrencinin destekçisi olacaklarını ifade eden Pamuk, öğrenci Zeynep Kaya’yı ilk etapta dizüstü bilgisayar ile ödüllendirdi.

Kaya ile bir süre sohbet eden Kaymakam Pamuk, Alata Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kaya’nın okuma azminin takdire şayan olduğunu belirtti.

Pamuk, "Zeynep azmetti çalıştı. Bütün sınırlamalara, kısıtlamalara, imkansızlıklara rağmen Türkiye birincisi oldu. Bu noktada kendisini tebrik ediyorum. Kendisi aynı zamanda diğer öğrencilerimize de örnek teşkil etti. Biz hem kendisini tebrik etmek, hem de bu başarısına destek olmak için bugün buradayız" dedi.

İyi bir eğitim almak istediğini ifade eden Zeynep Kaya ise "Çok mutlu oldum, Kaymakamımız beni tebrik ettiği için. Başarımın sırrı çok çalışmak, planlı bir şekilde çalışmak" diye konuştu.

Küçük kız ’ne olmak istiyorsun’ sorularını cevapsız bırakınca, Kaymakam Pamuk "Kaymakam olabilir mesela" diyerek espride bulundu.

Sohbetin ardından Kaymakam Pamuk, başarılı öğrenciye ödül olarak dizüstü bilgisayar takdim etti. Erdemli Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Elife Güzel’de öğrenciye çeşitli kitaplar hediye etti.

Küçük kızla hatıra fotoğrafı da çektiren Kaymakam Pamuk, bundan sonra eğitimi süresince kaymakamlık olarak Zeynep Kaya’nın yanında olacaklarını kaydetti.