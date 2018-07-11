2 saat kala ölümden döndü

Suni damar ve kapak takan doktor, “2 saat daha geç gelseydi, hayatını kaybederdi” dedi

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil alım-satımı yapan evli ve 1 çocuk babası Bekir Uçar (33), evinde televizyon izlerken aniden sırtında bir ağrı hissetti. Birkaç saniye içinde ağrı göğsüne doğru yayıldı. Eşini çağırmak isteyen Bekir Uçar, ağrı yüzünden bağıramayınca güçlükle yerinden kalkarak yanına gitti. Eşine durumu birkaç kelimeyle anlatabilen Bekir Uçar, bir arkadaşının adını verip çağırmasını istedi. Arkadaşı tarafından bir kamu hastanesinin acil servisine götürülen Bekir Uçar, bir bulguya rastlanmayınca kardiyolojik muayeneden geçti. Ancak kamu hastanesinde anjiyo ünitesi olmadığı için hasta Medical Park Tarsus Hastanesi’ne sevk edildi.

Anjiyoda görüldü

Hemen Medical Park’a giden Bekir Uçar’ın anjiyo işlemini, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Kalmış yaptı. Anjiyo işlemi sırasında aort damarında diseksiyon (yırtılma) ve buna bağlı olarak kalp kapağında hasar olduğunu belirleyen Uzm. Dr. Kalmış, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özerdem Özçalışkan’a bilgi verdi. Op. Özerdem Özçalışkan ve ekibi, yaklaşık 7 saat süren bir operasyonla (‘Bentall’ operasyonu) hastaya suni aort damarı ve kalp kapağı takıldı. Hasta, durumunun normale dönmesinin ardından taburcu edildi.

2 saat içinde ölebilirdi

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Özerdem Özçalışkan, Bekir Uçar’ın hastaneye tam zamanında geldiğini belirterek, “Aort damarındaki yırtılma son aşamaya gelmişti. Ameliyat olmasa, tahminen 2 saat içinde patlayacak ve hasta hayatını kaybedecektik” dedi. Aort damarı yırtılmasıyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Özçalışkan “Araştırmalara göre aort damarı yırtılmalarında hastaların yüzde 90’ı, yırtılmadan sonraki 30 gün içinde, yüzde 75’i 15 gün içinde, yüzde 50’si ise ilk 24 saat içinde hayatını kaybediyor. Aort yırtılması sık görülen bir durum değildir. Eğer kişide göğüs ve sırt ağrısı var ancak tetkiklerde kalp krizi görülmüyorsa, aort damarı yırtığından şüphe edilmeli” diye konuştu.