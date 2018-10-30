2. Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri başlıyor

Kültürel olarak zengin bir yapıya sahip olan Tarsus'un yöresel lezzetleri, ‘2. Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri' etkinliği ile bir kez daha görücüye çıkıyor.

2. Tarsus Gastronomi Günleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Kent Konseyi işbirliği ile 2-3 Kasım tarihinde herkesi Tarsus lezzetlerini keşfetmeye bekliyor. ‘Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri' ile Tarsus mutfağının zenginliklerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra tarihi güzelliklerinin tanıtılması ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, Tarsus'ta sunulan günlük hazır yemek tüketimi içerisinde modern sunumlar ve ticari uygulamalar ile yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, Tarsus'un bünyesinde barındırdığı farklı kültürlerin lezzetleri tanıtılırken birbirinden lezzetli yemekler modern sunumlar ile etkinlik alanında yerini alacak.

Birçok ülkeden katılımcının olduğu, şeflerin, konunun uzmanı yazarların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenlerin katıldığı etkinlik ile Tarsus mutfağının zenginlikleri gün yüzüne çıkacak. Etkinlikte birçok ünlü yemek yazarı da Tarsus lezzetlerini keşfedecek.