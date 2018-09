2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, bu yıl Aşık Veysel anısına düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan ‘Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk, Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, dünyaca ünlü görme engelli sanatçı Eşref Armağan ve basın mensubu katıldı. Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleştirilen ve dünyanın ilk engelsiz sanat festivali olma özelliği taşıyan ‘Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali' bu yıl Türk tarihinin en ünlü halk ozanı Aşık Veysel anısına ‘Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile yapılacak. Yapılan toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sıradan belediyecilik anlayışının dışında gerek Türkiye'de gerekse dünyada farkındalık oluşturacak projelerle halkın karşısına çıktıklarını söyledi. Mersin'i bu şekilde dünyaya açmak istediklerini belirten Kocamaz, "Malezya'da ki toplantı yine dünyada ilk kez düşünülen ve 2015 yılında ilki gerçekleştirilen Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nin kuruluşu ile ilgili bir toplantıydı. 2015 yılında dünyanın değişik bölgelerinden 400'ün üzerinde belediyeyi Mersin'e davet etmiştik. 2015 yılının kargaşası içinde Suriye'de ki olayların doruğa tırmandığı bir dönemde 184 belediye temsilcisi Mersinimize gelmişti. Biz yerel yönetimler olarak dünya barışına nasıl bir katkı koyabiliriz, insanları nasıl bir araya getirebilir, ortak değerler üzerinde nasıl birleştirebiliriz bunun gayreti içerisindeydik. 2015 yılında bu birliğin kurucu başkanı olarak ve fikir babası olarak ben münasip görülmüştüm. Malezya'da ki toplantıda bu birliğin onursal başkanı olma unvanı bana layık görüldü. Biz her yönüyle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Engelli bireylerin haklarına ve hürriyetlerine kavuşmasında her insan ve her kurumun özveriyle çalışması gerektiğini vurgulayan Kocamaz, “Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana engelli kardeşlerimizi sosyal hayatla barıştırmak ve onları yaşama dair her konuda teşvik ederek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdik. Çünkü biz, bir kamu kurumu olmaktan öte birer insan olduğumuzun özverisi ve bilinci içerisinde hizmetler sunuyoruz. Çünkü biz, Mersin'de kader birliği ettiğimiz bütün engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadıkları tüm sorunları çözerek Mersin'i engelli dostu bir kent yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz. Bu adımlarımız doğrultusuna ilkleri başararak Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olmanın haklı gururunu, yüreğimizde taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sanatın insanın kalbinden ve ruhundan geldiğinin altını çizen Kocamaz, "Hiç bir engel bu ilham çeşmesini kapatamaz. Bizler de bugün buradayız ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye ve dünyada ilk kez gerçekleştirdiğimiz 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında 16 ülkeden 37 engelli sanatçıyı Mersin'de ağırladık. Mersin merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli Kızkalesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve dünyaca ünlü sanatçılar ile uzmanların katıldığı sergi, sempozyum, workshop, konser, gezi ve performanslar sayesinde, Türkiye'ye unutulmaz bir festival deneyimi yaşattık. Mersin'in her köşesinde hayata geçirilen etkinlikler sayesinde hem engelli bireylerimiz hakkında farkındalık oluşturmuş olduk, hem de dünyaya engellerin sanat ile nasıl aşılabildiğini göstermiş olduk. Festival süresince, sesleri ile dinleyicileri büyüleyen sanatçılarımız, sanatın engel tanımayacağını bir kez de Mersin'den tüm dünyaya göstermiş oldu. Engelli sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı, fotoğraf ve el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlarda da her türlü sanatı gerçekleştirmek için sadece yüreğin yettiğini tüm insanlığa göstermiş olduk. Bu güzel duygularla ve yüreklerimize kazıdığımız güzel anılarla sonlandırdığımız 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali ile yaktığımız ateşi, 2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali ile yeniden alevlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali programı hakkında bilgi veren Kocamaz, "2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali Türk halk müziğimizin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına ‘Karanlıktan Aydınlığa' sloganıyla tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek. Festival kapsamında 19 farklı ülkeden, müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 100 sanatçıyı Mersin'de ağırlayacağız. Engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış sanatçıların birçoğu engelli olmakla birlikte festivalde çok sayıda engelsiz sanatçı da yer alacak. 4 gün sürecek festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. Ayrıca festival süresince paneller ve çalıştaylar düzenlenecek olup, bu coşkuyu hep beraber, omuz omuza yaşamamız için festivale katılım herkese açık ve ücretsiz olacak" dedi.

Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk ise “Engelliler adına yapılan çalışmaları taş üstüne taş koyarak bu kardeşlerimizin, kader arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirerek, dünyadaki yaşamlarını kolaylaştıran ve onları hayatla sıkı sıkıya bağdaştırmak için bir küçük çabayı bile ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tüm yerel sisteme Başkanın örnek olmasını diliyorum. Zira insanlar hayatın ve dünyanın tek tip insana göre değil her tip insana göre olduğunu anladıkları zaman bu sorunları daha iyi anlamış ve çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.