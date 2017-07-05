2. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali cuma günü başlıyor

Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek festivalde, Ziynet Sali, Gökhan Tepe ve Grup Kolpa konserleri, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları, plaj sporları ve yelken yarışları yer alacak.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi’nde düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali, Mersin Valiliği himayesinde bu yıl 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda Mersin’in doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak, turizm bilinci oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek.

Mersin’in en önemli turizm değerlerinden biri olan Kızkalesi’nde gerçekleştirilecek festival, daha önce 4 kez ulusal düzeyde düzenlenmiş, geçen yıldan itibaren uluslararası boyuta taşınmıştı. Deniz ve kumsalla ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivale bu yıl Azerbaycan, Tataristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve Kırgızistan katılıyor. Mersin merkez ve Kızkalesi’nde yerli ve yabancı halk dansları topluluklarının renkli gösterilerinin yer alacağı festival kapsamında, ödüllü Kiteboard yarışması, plaj voleybolu, plaj hentbolu ve yelken yarışları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Öte yandan, festivalin ilk gününde Gökhan Tepe, 8 Temmuz Cumartesi günü Grup Kolpa, 9 Temmuz Pazar günü ise Ziynet Sali, verecekleri konserlerle Mersinlilerle buluşacaklar.

7 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da tüm sporcular, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları ile protokol üyelerinin kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, deniz, kum, güneş, eğlence ve spor isteyenleri bekliyor.