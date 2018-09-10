2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyadaki engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen 'Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali', bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği işbirliğinde 11-14 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek festivale bu yıl, Türkiye dahil 19 ülkeden yaklaşık 100 sanatçının katılacağı bildirildi.

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başlatılan, Mersin'i engelsiz bir şehir haline getirme gayretlerinin sonuçlarından biri olarak görülüyor. Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek, çözüm platformları sunarak çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, 'azim ve umut' ile her şeyin mümkün olabileceğini göstermek ve tüm dünyadan engellerini azim ve umutla aşan başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla yola çıkan festival, 4 gün sürecek. Festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. Ayrıca festival süresince paneller ve çalıştaylar düzenlenecek.

Festival bu sene, Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Aşık Veysel anısına yapılacak ve 'Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen, hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.

Festivalin uluslararası konuklarından biri de Türkiye'de de çok sevilen Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano olacak. Açılış gecesi sahnede olacak Feliciano dışında, doğuştan Down sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, şarkıcılık, yazarlık ve mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin müziğin Avrupa'da en iyi temsilcileri ve geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen festivalin şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin'de çekerek kentin tanıtımını sağlayan Türkiye ve Mersin dostları, Gatto Gabriel &Steven Cyril de festivalin önemli konukları arasında yer alıyor.

Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivale renk katacak. Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda/Metin Özülkü de festivalde sahne alacaklar.