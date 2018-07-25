2 yıldır aranan hükümlü yazlıkta yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ’birden fazla kişi ile yağma’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’tehdit’ ve ’tefecilik’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan M.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir yazlıkta saklandığı bilgisini alan ekipler, bölgeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay boyunca bölgede takibini sürdüren ekipler, zanlıyı 2 yıldır saklandığı yazlıkta yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.