20 milyon Euro’luk arıtma tesisi projesinin yüzde 70’i tamamlandı

Mezitli ilçesi için büyük önem arz eden projenin yüzde 70’i tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kocamaz, Mersin’in birçok ilçesinde yüksek teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Planladığımız projeleri hayata geçirerek bu tesislere yenilerini ekliyoruz. İlçede 384 bin kişiye hizmet verecek. 55 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimizin de gövdesi büyük oranda tamamlandı. İnşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken atıksu arıtma tesisimiz hızla yükseliyor" dedi.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını vurgulayan Kocamaz, "Şehrimizin altyapı geleceği için hayata geçirdiğimiz projeleri bir bir vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mersin genelinde yapılan rehabilitasyon çalışmaları ve kapasite artırım çalışmaları yanında yeni atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Şimdi de şehrimizin merkez ilçelerine hizmet veren Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin ardından Mezitli ilçesinde ki projemizle birlikte şehir merkezine ikinci bir atıksu arıtma tesisi daha kazandırıyoruz. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimizin inşaat çalışmalarında, gövde ve teknik binalarımız inşaatlarının çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Tesisimizin mekanik aksamlarının montajına başladık. Atıksu arıtma tesisimizi son teknoloji ile donatıyoruz. Atıksu havuzlarımız, teknik ve idari binalar tamamlandı. Mekanik imalatlara başlandı. Kimyasal ve biyolojik arıtma için gerekli donanımların montajı sürüyor. Sonrasında ise tesisimizin çevre düzenlemesini de tamamlayarak arıtma tesisimizi 2018 Yılı başlarında tamamlayıp devreye alacağız. İnşallah projemiz tamamlandığında ilçemizin atıksularını dünya standartlarında arıtacağız. Mezitlili vatandaşlarımız atıksu konusunda hiçbir sorun yaşamayacaklar” diye konuştu.

Şehrin altyapı geleceğini garanti altına alacak projelerde temel hassasiyetin çevre olduğuna dikkat çeken Kocamaz, "Mersin’imizin 13 ilçesinde atıksu arıtma tesisleri ve entegre kanalizasyon hatları inşa ederek şehrin atık sularını yüksek teknoloji ile arıtıyoruz. Mezitli ilçemizde hayata geçirdiğimiz dev projede çalışmalar sürüyor. Yatırımımızın değeri 20 milyon Euro ve en önemli bölümünü arıtma tesisimiz oluşturuyor. Atıksu havuzlarının inşası tamamlandı. Kontrol ve makine odalarımızda çalışmalar sürüyor. Tesisimiz büyük oranda tamamlandı. Hızlı bir şekilde Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamlayarak inşallah ilçemizin tüm atıksu sorununu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Birçok ilçede olduğu gibi Mezitli’de de birbiriyle entegre bir sistem kurduklarını dile getiren Kocamaz, "Projemizin önemli bir parçası olan 69.242,03 metrelik kanalizasyon hattımız yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı. 2 adet terfi merkezimizde şuanda hazır durumda olup Viranşehir terfi merkezi proje kapsamında rehabilite edilecektir. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimiz tamamlanmış olan 69.242,03 metrelik kanalizasyon hattımız ile birbiri ile entegre olacaktır. İlçemizin atıksularını inşa ettiğimiz 69.242,03 metreli hat ile toplayarak Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimizde en ileri teknoloji ile arıtacağız. Projenin tamamlanmasıyla Mezitli’nin atıksu sorununu çözüme kavuştururken, Akdeniz’i de korumuş olacağız" şeklinde konuştu.