25 kezden fazla kan bağışı yapanlar madalya ve plaketlerini aldı

Törende 45 ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalya verildi.

Bir otelde düzenlenen programda, kan bağışçıları ile protokol önce iftar yemeğinde bir araya geldi. Ardından düzenlenen törende bağışçılar plaket ve madalyalarını aldılar. Burada konuşan Mersin Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Kızılay’ın çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Kızılay’ın 149 yıllık dev bir kurum olduğunu kaydeden Yıldızer, "Kızılay kurulduğu günden beri her türlü afette, her türlü olağanüstü durumda vatandaşlarımızın hep yanında olmuştur. El, gönül birliği ederek onlara yardım eli uzatmıştır. Gerçekten dünyada çok örnek olan bir yardım kuruluşudur. Sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da kendisini kanıtlamış, başarılı bir şekilde çalışma yaparak ülkemizin sesini oralara götürmüştür. Türkiye Çanakkale Savaşı ile başlayan, Kurtuluş Savaşı ile devam eden ve Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yeniden doğdu. İşte Ortadoğu coğrafyasında savaşlar var ama Türkiye’de birlik, beraberlik ve bütünlük içinde insanlara yardım eli uzatıyoruz. Bu çok güzel bir değer. Sevgi ve hoşgörü kültürünü topluma çok iyi yaymalıyız. İnsanlara buradan yardım elini uzatma mesajı verebiliyorsak ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Mersin Şube Başkanı Necmi Erdem de Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bundan tam 149 yıl önce hasta ve yaralı askerlere yardım cemiyeti adıyla Türk Kızılay’ı kurulmuştur. Gelişen süreçler içerisinde bir takım isimler almıştır ancak 1935 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk Kızılay’ı adını vermiştir. Türk Kızılay’ı kurulduğu tarihten bu yana din, dil, ırk ve siyaset görüşümü ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmiştir, yardım etmeye de devam etmektedir. Türk Kızılay’ın savaşta ve barışta birçok önemli görevleri vardır. Ülkemizin yapmış olduğu bağımsızlık savaşlarının tüm cephelerinde Kızılay yer almıştır. Barışta da birçok görevlerimiz vardır. Eğitim, gençlik, sağlık hizmetleri ve en önemlisi de kan hizmetleridir. Kan sadece kaynağı insanda bulunan, yapay olarak üretilmeyen hayati bir sıvı maddedir. Ülkemizde kan ihtiyaçlarının tamamına yakını Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden ihtiyaç sahiplerinin kan ihtiyacını karşılamak için bağışçılarımızın bize destek vermesi gerekiyor. Allah’a çok şükür desteklerimiz iyi ama bunu artırarak devam ettirmeliyiz" dedi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı ise Kızılay’ın özel ve devlet bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Biz 2017 yılındaki hedefimizi 68 bin olarak belirlemiştik. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izni ile hedeflediğimizin de üstüne çıkarak bu yılı tamamlayacağız. Artık hastanelerde hastası olan insanların zor dönemlerinde kan arama işlemini sonlandıracağız. Gönüllü bağışçılarımızdan aldığımız kanları hastanedeki hastalarımıza göndermiş olacağız. Tabi vatandaşlarımız da kan bağışı konusunda artık bilinçleniyor. Şu anda mübarek Ramazan ayındayız ve okullar tatil. O yüzden özellikle mobil ekiplerimiz yaylalarda, tatil bölgelerinde, Ramazan etkinliklerinin olduğu bölgelerde çalışmalar sürdürüyor. Tabi yıllardır tartışılan bir konu var. Kan vermek oruç bozuyor mu bozmuyor mu diye. Kan vermek oruç bozmaz. İnsanlarımız rahatlıkla kan bağışında bulunabilirler. Zaten insanlarımız kan bağışında bulunuyorlar ve bundan sonrada bulunacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 45 kez ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalyaları verildi.