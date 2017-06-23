25 kilo verince yamaç paraşütü ile uçacak

Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün gerçekleştirdiği operasyonla gencin midesi küçültüldü. 70 kiloya inmeyi planlayan Mehmet Kanat, zayıfladığında ilk işinin, yamaç paraşütüyle uçmak olacağını söyledi.

Çorabımı bile giyemiyordum

Çocukluğundan bu yana fazla kilo sorunu olduğunu, spor ve diyetle kilo veremediğini anlatan Mehmet Kanat, “Ne yaptıysam kilo veremedim. Yaşım genç olduğu için önemli bir sağlık sorunum yok ama hareketlerim çok kısıtlanmıştı. Halı saha maçlarının yarısında yoruluyordum. Ayrıca günlük hayatım çok zordu. Çorabımı bile giyemiyordum. İstediğim giysileri seçemiyordum. Hedefim 70 kiloya inmek ve bu sorunlardan kurtulmak” dedi.

Paraşütte 110 kilo sınırı var

Sporu sevdiğini ve en çok yamaç paraşütüne ilgi duyduğunu belirten Mehmet Kanat, fazla kiloları yüzünden paraşütle uçamadığını söyledi. Kanat, “Yamaç paraşütü eğitimini aldım. Şu anda uçabilecek düzeydeyim. Ancak 110 kilodan fazla olan kişilerin yamaç paraşütü yapmasına izin verilmiyor. Yani benim 25 kilo fazlam var. Zayıflayınca bu engel de ortadan kalkacak ve ilk işim paraşütle uçmak olacak” diye konuştu.