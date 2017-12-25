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25 Aralık 2017 17:19

250 metrelik uçurumda mahsur kalan dağcı, AKUT ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Mersin’de 250 metrelik uçurumun 50 metre aşağısında 8 saat mahsur kalan dağcı, AKUT, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

250 metrelik uçurumda mahsur kalan dağcı, AKUT ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

25 Aralık 2017 17:19


Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Sarıkoyağı Mahallesi’nin dağlık bölgesindeki Cenderesi mevkiinde sportif amaçlı tırmanış yapan bir dağcı, 250 metrelik uçurumun 50 metre aşağısında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden AKUT ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin desteği ile naylon ip ile uçuruma iniş yapmak istediği sırada dağın yamacında mahsur kalan dağcıya ulaştı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonunda 8 saat yamaçta mahsur kalan dağcıya ulaşan ekipler, soğuktan üşümüş ve korkmuş halde bulunan dağcıya mont ve kask giydirdikten sonra uçurumdan çıkardı.


Kurtarılan dağcı, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.




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