26 yıl önce diktiği ağaca adı verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde "Karabacak Dayı" lakaplı 57 yaşındaki Adnan Karabacak'ın adı, 1992'de büfe işletmeciliği yaptığı dönemde kendi diktiği dut ağacına verildi.

Kendi adının bir ağaca verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Adnan Karabacak, “Belediye Başkanımız Mehmet Türe, burada büfe işletmeciliği yaptığım dönemde diktiğim dut ağacına, 'Bu dut ağacı, 1992 yılında Adnan Karabacak tarafından dikilmiştir. Doğal çevreye ve ekolojik yaşama yaptığı katkılar ve hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyoruz' yazılı plaka çaktırdı. Kendisine çok teşekkür ederim. İsmimin verilmesi gurur verdi” dedi.

Günün 4-5 saatini ağacın altında oturarak zaman geçirdiğini söyleyen Karabacak, “Burada arkadaşlarımla birlikte sohbet etmek için zaman zaman buluşuyoruz. Geçmişi yad ederek anılarımızı tazeliyoruz. İnsanlar ağacın hikayesini soruyor, ben de anlatıyorum. Bu ağacı çocuklarımdan ayırmıyorum. Günlük gelir sulamasını yaparım. Zamanı gelince de buduyorum. Gölgesinden faydalanıyor insanlar. Hepsinden hayır duası alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Yeşili sevelim, çevreye karşı duyarlı olalım” diye konuştu.