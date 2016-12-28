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28 Aralık 2016 10:29

3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

28 Aralık 2016 10:29

Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği ‘3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Toroslar Belediyesi’nin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte gerçekleştirdiği ve bu yıl da Türkiye’nin birçok ilinden katılımın olduğu şiir yarışması sonuçlandı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Törende bir konuşma yapan MEYAD Başkanı Rüştü Aydın, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş gününü anlatan, o günkü duygu ve düşünceleri yansıtan şiir yarışmasına katkı sunmasından dolayı Başkan Tuna’ya teşekkür etti.
Başkan Tuna da yarışmanın Türkiye çapında ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu organizasyonda MEYAD’ın önemli katkıları ve gayretleri olduğunu söyledi. Yazmayı seven, düşünen, hayal kuran kişilerin önünü açarak destek verdikleri ve okuma ve yazma alışkanlığının kazandırılmasına katkı sundukları için derneğe teşekkür eden Tuna, 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu şiir yarışmasında dereceye giren yarışmacıları da kutladı. Tuna, “Üye sayıları her geçen gün daha da artan Mersin Yazarlar Derneğimize her türlü katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yazanı ve okuyanı çok olan milletlerden hiçbir zaman zarar gelmez. Okuma ve yazma bir toplumun kültür seviyesinin en önemli ölçüm kriterlerindendir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak MEYAD’ın önderliğinde bu şiir yarışmasını düzenledik. Sadece Mersin’de değil, ülke geneline yayılan bu yarışma ile amacımız, mücadele ruhunu çağrıştıran şiirler ile kurtuluş anını yeni nesillere aktarmaktır. Yarışmanın gerçekleşmesinde bize destek veren MEYAD Başkanımız Sayın Rüştü Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere jüri üyelerimize ve yarışmaya katılan tüm şair adaylarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Türkiye’nin birçok ilinden ve Mersin’in ilçelerinden eserlerin katıldığı şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinciliği ‘Zaferin Billur Ufukları’ şiiri ile Denizli’den Saltuk Buğra Bıçak elde ederken, ikinci ‘Vurun Müfrezeler’ adlı şiiri ile Adıyaman’dan Erdal Sonuç, üçüncü ise ‘Mersin’in Doğum Günü’ adlı şiiri ile Erdemli’den Hebibe Ersen oldu. Jüri üyelerine ve tüm yarışmacılara teşekkür belgesi veren Tuna, yarışmada dereceye girenleri de tüm, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.



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