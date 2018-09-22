3. Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı

kez düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 6 takımın katıldığı Özgecan Basketbol Turnuvası başladı.

4 gün sürecek turnuva, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasından oynanan açılış maçıyla başladı. Edip Buran Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış maçını 3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ve annesi Songül Aslan da izledi. Maç öncesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Kulüp Başkanı Hikmet Avşar, anne Songül ve baba Mehmet Aslan'a çiçek takdim ederken, Aslan ailesi oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra başlayan turnuvanın ilk karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kıyasıya mücadele etti. Her iki takım da maç boyunca karşılıklı sayılar bulurken, mücadeleyi 79-74 Mersin Büyükşehir Belediyespor kazandı. Günün 2. maçında ise Adana Basketbol ile Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadele Adana Basketbol'un 72-61 üstünlüğü ile sona erdi. Günün son maçında ise Çururova Basketbol ile Ormanspor karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçtan Çukurova Basketbol 77-68 galip ayrıldı.

Mersin'de 4 gün boyunca sürecek turnuvada, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Kayseri Basketbol, Çukurova Basketbol, Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor mücadele verecek.