3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması'na doğru

Akdeniz Kentleri Sanat Oluşumu (ASO) Dönem Sözcüsü Saadet Bilir, Akdeniz Bölgesinde sanat yoluyla barış içinde, paylaşımcı bir yaşam için çaba oluşturmayı amaçlayan 'Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması'nın bu yıl üçüncüsünün 5 ilin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, etkinliğin yarın Adana'da yapılacak olan açılış programıyla başlayacağını söyledi.

Akdeniz Kentleri Sanat Oluşumu tarafından Mersin, Antalya, Adana, Tarsus, Osmaniye, İskenderun ve Antakya'da eş zamanlı olarak 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması ile ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bilir, etkinliğe bu yıl Antalya ve Osmaniye illerinin de katıldığını kaydederek, etkinlikle birlikte bölge insanında sevgi barış, dostluk, dayanışma bağlarını güçlendirmeyi, onların düşünsel, duygusal ve estetik bakışına hizmet ederek, kent kültürlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

"Herkes her şeyi hatırlamalı temasıyla düzenlenecek"

Bu yılki etkinliğin 'Herkes her şeyi hatırlamalı' temasıyla düzenleneceğini aktaran Bilir, organizasyon çerçevesinde müzik, edebiyat, folklor, tiyatro, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok alada etkinlik gerçekleşeceğini kaydederek, etkinliğin açılışının 6 Kasım'da Adana'da yapılacağını söyledi. Etkinliğin Mersin, Antalya, Adana, Tarsus, Osmaniye, İskenderun ve Antakya'da eş zamanlı olarak devam edeceğini açıklayan Bilir, "Amacımız zamanımızı ve bütçemizi tutumlu kullanarak, kısa sürede çok iş yağabilmek. 11 Kasım'da da konuklarımızla Mersin'in tarihi, doğal ve turistlik yerlerini tanıtan bir gezi programı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Dünyanın birçok yerinden katılımcı"

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinden de birçok sanatçının katılacağını ifade eden Bilir, "Bu yılki onur konuğumuz Bilkent Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi şair-yazar Ahmet Özeder'dir. Yakın coğrafya edebiyatının önemli isimleri, Boşnak şair ve yazar Sabahudin Hadzialic, Suriyeli şair ve yazar Malak Mustafa, Azerbaycanlı ressam Nevai Metin, Özbekistanlı çevirmen ve gazeteci Haysiyet Rüstemova ile meslektaşı Şahodat İsahonova etkinliklerde yer alacak. Organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda şair, yazar, sinemacı, araştırmacı, folklorist ve karikatürist katılacak" ifadelerini kullandı.