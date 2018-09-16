3. Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen 'Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası' sona erdi.

10 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla 9 Eylül Pazar günü başlayan turnuva, Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki ödül töreni ile son buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, törende yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatı ile Mersin'de kültür, sanat ve spor alanında çok ciddi ve önemli organizasyonlara imza attıklarını söyledi.

Mersin'de 5 yıldır uluslararası turnuvaları geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Gökbel, "Sporun her türüne katkı sağlamaya çalışan bir belediyeyiz. Bunda en önemli etkenimiz ve avantajımız Burhanettin Kocamaz Başkanımız. Başkanımız sporun bütün dallarını seven bir yönetici olduğu için biz kendimizi şanslı kabul ediyoruz. Götürdüğümüz tüm projelerde kendisinden destek görüyoruz ve en profesyonel şekilde yapılması talimatını alıyoruz. Nitekim bu organizasyonlarda bu talimatların sonucu olmuştur. Dereceye giren sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Dereceye girememiş olan sporcularımıza da bundan sonra ki turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.

A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvanın 9. turu sonunda, A kategorisinde Azerbaycanlı büyükusta (grandmaster) Vugar Rasulov birinci, Ukraynalı büyükusta Vadim Shishkin ikinci olurken, yarışmaya Azerbaycan'dan katılan uluslararası usta (international master) Misratdin İskandarov üçüncü olarak ödüllerini Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'den aldılar.

B kategorisinde ise birinci Fardin Soltani, ikinci Berk Özcan ve üçüncü Atajan Amanmuradow oldu.

Turnuvaya Türkiye'den katılan sporculardan Ege Köksal, Babageldi Annaberdiyev, Kadir Alberzor, 'A Kategorisi En İyi Türk Sporcu' dalında dereceye girdiler.

'A Kategorisi En İyi Kadın Sporcu' dalında Narmin Kazımova birinci, Narmin Soyunlu ikinci ve Khayala Abdulla üçüncü olarak ödülün sahibi olurken, 'A Kategorisi En İyi Yerel Kadın Sporcu Ödülü', Burcu Melis Temel'in oldu.