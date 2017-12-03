3. Uluslararası Mersin Maratonu tamamlandı

Kenyalı, Faslı ve Etiyopyalı atletlerin kendi alanlarında çeşitli rekorlar kırdığı maratonda, Faslı atlet Hassane Ahoucher 2 saat 11 dakika 21 saniyeli derecesi ile birinci olurken, geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Moses Too ikinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın ‘Haydi sende Mersin’e koş, Mersin’de koş’ çağrısı ile start alan maratonda 65 bin kişi barış, huzur ve kardeşlik için tek yürek oldu. 42 kilometre 195 metre, 15 kilometre, 5 kilometre Halk Koşusu, Tekerlekli İskemle yarışı, Çocuk Maratonu, Özel Sporcular Koşusu olmak üzere 6 koşunun start aldığı maratonda, 22 ülkeden toplam 940 atlet ter döktü.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar’ın start vermesiyle başlayan maratonda, Mersin sokakları heyecanlı ve renkli bir yarışa sahne oldu. Maratona gösterilen yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden ve amaçlarına ulaştıklarını söyleyen Başkan Kocamaz, “Bugün burada gerçekten insanların heyecanı, insanların katılımı ve burada gördüğümüz manzara bizlerin umudunu daha da artırıyor. Tahminlerin üzerinde bir katılımın olması bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Zaten bizim amacımız, bu kentte yaşayan bütün insanları bir araya getirmek, birleştirmek, bütünleştirmek ve geleceğe huzur içinde, mutlu bir şekilde bakmalarını, yönelmelerini sağlamak. Gördüğümüz manzara, Mersin adına güzelliklerle dolu. Bütün katılımcılara, bu işe emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atletler parkurda ter döktü

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu’nda verdiği ’Bronz Kategori’nin hedeflendiği maratona, 22 ülkeden elit sporcular katıldı. 5 parkurun yanı sıra düzenlenen Çocuk Maratonu ve Özel Sporcular Koşusu da maratonu renklendirdi. Forum AVM önünden başlayan maratonda sporcular yarışlarını yine Forum AVM’de tamamlarken, halk koşusu Dumlupınar Lisesi önünde son buldu.

3. Uluslararası Mersin Maratonu, Tekerlekli İskemle yarışı ile başladı. Maratonun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli sporcuların yarışı ile başlaması katılımcılardan büyük alkış topladı. Parkuru başarıyla tamamlayan atletlerden erkeklerde Birol Kamar 2 saat 20 dakika 28 saniye ile birinci, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2 saat 14 dakika 8 saniye ile birinci oldu.

42 kilometrenin birincisi Faslı atlet

Türkiye dahil 22 ülkeden 169 sporcunun katıldığı 42 kilometre 195 metrelik maraton ise Forum Mersin Alışveriş Merkezi’nden, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın verdiği işaretle başladı. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam ettikten sonra başlangıç noktasında son buldu. Vatandaşların parkur boyunca Türk bayrakları ile eşlik ettiği yarışta, erkeklerde ilk 3 sırayı Faslı ve Kenyalı sporcular aldı. Kenyalı atletler bu yıl birinciliği Faslı atlete kaptırdı. 42 kilometre Faslı atlet Hassane Ahouchar 2 saat 11 dakika 21 saniye ile birinci olurken, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük ödülleri Kenyalı atletlerin oldu. Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Moses Too, 2 saat 11 dakika 45 saniye ile ikinci, yine Kenyalı David Kiptui Tarus 2 saat 12 dakika 5 saniye ile üçüncü ve Joel Kipkogei Kimutai 2 saat 12 dakika 7 saniye ile dördüncü oldu.

42 kilometre kadınlarda ise Kenyalı atlet Truphena Chepchirchir 2 saat 28 dakika 47 saniye derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı atlet Alemitu Ajema Lema 2 saat 31 dakika 36 saniye ile ikinci, Sırbistanlı atlet Olivera Jevtic ise 2 saat 41 dakika 9 saniye ile üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

Maratonda 42 kilometrede birinci olan atletlerin dereceleri ile bu yıl parkur rekoru kırılmış oldu. 42 kilometre 195 metrede, Türk sıralaması erkeklerde Nuri Kömür 2 saat 27 dakika 30 saniye ile birinci, Üzeyir Söylemez 2 saat 29 dakika 11 saniye ile ikinci, Murat Kurtak 2 saat 33 dakika 47 saniye ile üçüncü oldu.

15 kilometre koşusunda Kenyalı atletler birinciliği kimseye kaptırmadı

Toplam 770 atletin kıyasıya mücadele ettiği 15 kilometre koşusunda ise her yıl önemli derecelere imza atan Kenyalı atletler birinciliği yine kimseye kaptırmadı. 15 Kilometre koşusunda erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 44 dakika 17 saniyelik derece ile birinci oldu. Burindili atlet Thierry Ndikumwenayo 44 dakika 17 saniye ile ikinci, Kenyalı atlet Kimutai Kiplimo ise 44 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu. 15 kilometre Kadınlarda Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli 48 dakika 41 saniye ile birinci oldu. Yine Kenyalı olan atlet Delvine Relin Meringor 48 dakika 52 saniye ile ikinci, Juliet Chekwel 53 dakika 10 saniye ile üçüncü oldu.

15 kilometre Türk sıralaması erkeklerde Mert Girmaledesse 46 dakika 13 saniye ile birinci, Resul Çevik 47 dakika 50 saniye ile ikinci, Ayhan Sağlam ise 48 dakika 51

saniye ile üçüncü oldu.

Maratonun tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini ve madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyelerinin elinden aldı.