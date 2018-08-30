30 Ağustos Zafer Bayramı Mersin’de coşkuyla kutlandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kutlamalar çerçevesinde Kültür Merkezi’nde tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zaferi’nin 96’ıncı yıl dönümü dolayısıyla sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Vali Ali İhsan Su’nun tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, askerler, gaziler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende, Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Kocamaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kültür Merkezi’ne geçen Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Kocamaz ile birlikte Şeref Salonu’nda tebrikleri kabul etti.

Törenin ikinci bölümünde yeniden Cumhuriyet Meydanına çıkan Su, Gürbüz ve Kocamaz, törene katılanların ve halkın bayramını kutladılar.

Bir öğrencinin şiir okumasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli Deniz Piyade Binbaşı Mustafa Karahasanoğlu, "Yüce Türk ulusunun bağımsızlık ve ulusal onuru uğruna neleri başarabileceğinin mükemmel ve anlamlı örneği olan, Türk tarihine 96 yıl önce altın harflerle yazılan büyük taarruzu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos tarihin her döneminde hür yaşamış yüce Türk ulusunun ulu Önderin etrafından kenetlenerek, milli birlik ve beraberlik içerisinde ’ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin zaferidir. Türk milletine esareti reva görenlere karşı ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan hürriyet mücadelesi zincirinin en önemli halkası 30 Ağustos zaferiyle tamamlanmıştır. Her safhasıyla düşünülmüş, planlanmış, üstün bir başarıyla sevk ve idare edilmiş bir harekatın neticesinde elde edilen bu zafer Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin, vatanını, kanı ve canı pahasına koruma azim ile kararlılığının, ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığının bir yansımasıdır" dedi.

30 Ağustos zaferiyle Türk milleti tarafından egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak elde edildiğini vurgulayan Karahasanoğlu, "Yeni Türk devletinin ve genç Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmış, Dumlupınar’da akıttıkları kanla bu semalarda yükselen şehit ruhları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ebedi muhafızları olarak yerlerini almışlardır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları olarak 96. yıl dönümünü kutladığımız bu büyük zaferi oluşturan büyük Türk milletinin ve ordusunun mensubu olmanın onur ve gururu içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer sadece Türk ulusunun kesin bağımsızlığını sağlamakla kalmamış, Asya ve Afrika’da sömürge durumunda olan uluslara kurtuluş mücadeleleri için emsalsiz bir örnek teşkil etmiş, mazlumlara yol göstermiş, ışık tutmuş, tüm dünyada ulus bilincinin ilk kıvılcımı olmuştur. Bu zaferi takip eden süreçte ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde en çağdaş yönetim şekli olan Cumhuriyet ile idare edilen yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün eşsiz öngörüsüyle belirlediği somut hedefler sayesinde sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde bugünlere gelmiş ve çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türk ulusu ve onun ayrılmaz parçası olan TSK 30 Ağustos Zaferini, başta ulu Önderimiz olmak üzere bu zaferi oluşturan tüm kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacak, kendisine emanet edilen bu eseri daha yükseklere taşımak için var gücüyle çalışacaktır. TSK dün olduğu gibi bugünde demokrasinin tesis ve idaresi için halkıyla bütünleşerek, milletinin emrinde ve kendisine verilecek her türlü görevi yapmaya daima hazırdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir öğrencinin şiir okuması ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileriyle devam eden tören, resmi geçitle sona erdi.