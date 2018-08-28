30 Ağustos Zafer Bayramı’na doğru

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türk milletinin azim ve sarsılmaz iradesiyle 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz’un, düşman kuvvetlerinin bozguna uğratıldığı, tarihin en önemli dönüm noktalarından bir olduğunu söyledi.

30 Ağustos zaferinin, büyük Türk milletinin en zor şartlarda dahi esaret altına alınamayacağının tüm cihana ispatı olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Mersin’i de kapsayan Çukurova Bölgesi’nin kahraman halkı, bütün imkânsızlıklara ve olumsuzluklara rağmen, işgale karşı sonuna kadar direnmiştir. Bölge halkının düzenli ordu dahi olmayan zor koşullarda erkek, kadın, çocuk demeden milli mücadeleye verdiği desteği ve kurtuluştan sonra yeniden yapılanma çabalarını, Türk toplumunun, ulusal dayanışma ve bağımsızlık arzunun bir tezahürü olarak değerlendirmek gerekir. Bugün bizler de yüreği vatanla için çarpan atalarımızın mirasçısı olarak demokrasimizi korumalı, insan hak ve özgürlüklerine gereken önemi vermeli, ekonomimizi güçlendirmeli, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Dinçer: “30 Ağustos Türk ulusunun kahramanlık destanıdır”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ise Kurtuluş Savaşı’nın en önemli halkası olan 30 Ağustos Zaferi’nin, Türk ulusunun kendisini köleleştirmek isteyen emperyalist güçlere karşı topyekun savaşarak kazandığı zafer destanı olduğunu belirterek, "Bu zaferle sadece vatan toprakları kurtarılmamış, aziz milletimiz bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ve bayrağımızın gönderden indirilmeyeceğini dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

Türk ulusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Dinçer, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti dayandığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliği ve dünyada yaşanan gelişmelere açık dinamik yapısıyla yoluna hızla devam etmektedir. Büyük zaferin bu mutlu yıl dönümünde, yüce milletimizi ve onun bağrından çıkmış kahraman ordumuzu, sayıları milyonları aşan tüm esnaf ve sanatkârlarımız adına bir kez daha kutluyorum. Bu bağlamda ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük komutan ve devlet adamı Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.