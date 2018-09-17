34. Uluslararası Mersin Briç Turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Briç Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvaları arasında yer alan ‘34. Uluslararası Mersin Briç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en geleneksel briç turnuvası olma özelliğini taşıyan 34. Mersin Uluslararası Briç Turnuvası'nda tüm müsabakalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Turnuvaya, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda oyuncu katıldı. Yunanistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden 11 oyuncunun katıldığı turnuvada, 3 adet özel ikili, 1 adet takım şampiyonası ile 1 adet açık ikili müsabaka gerçekleşti. Festivalde birçok kategoride yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Türkiye'nin farklı birçok ilinden oyuncuların katılım gösterdiği müsabakaların ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupalarını alırken, sporculara toplam 20 bin TL ödül verildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki ödül törende konuşan Başkan Vekili Kerim Tufan, Mersin'in, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle çok özel bir kent olduğunu belirterek, "Mersin'de hem uluslararası hem de ulusal çok özel spor etkinlikleri yapılır. Belediye Başkanımız, dediği gibi burayı bir spor kenti yaptı. Daha da büyüyerek devam edecek inşallah” dedi.

Briç sporunun çok özel bir spor olduğunu kaydeden Tufan, “Yakın zamana kadar bilineni çok fazla yoktu. Çok yaygın bir spor değildi ama artık kulüpler kuruldu, federasyonu kuruldu. Şimdi bilhassa gençlerimiz arasında daha yaygın hale geldi ve daha da gelişerek devam edeceğini ümit ediyoruz. Artık günümüzde spor en önemli iletişim araçlarından bir tanesi. Çünkü katılımcılar geliyor, bu şehri görüyor ya da yurt dışından geliyorsa bu ülkeyi görüyor. Spor, ülkelerin ve şehirlerin tanıtımında çok özel roller oynuyor” diye konuştu.

Mersin Briç Kulübü Başkanı İbrahim Kerem ise konuşmasında, “5 yıldır olduğu gibi bu yıl da desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz‘a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ata sporu olan briçe herkesin Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi destek vermelerini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.