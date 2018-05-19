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19 Mayıs 2018 14:14

4. Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’4.

4. Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri sona erdi

19 Mayıs 2018 14:14

Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri’, ödül töreni ile sona erdi.


Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, KKTC Mersin Kültür ve Eğitim Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, Çukurova Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Oyunları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Nevruzoğlu, meclis üyeleri, daire başkanları, oyun yönetmenleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.


“Türk sanatı, yeni şahsiyetlerini bu salondan çıkaracak”


Yaklaşık iki hafta boyunca 15 okul, 17 grup, 485 öğrencinin oyunlarını sergilediği 4. Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri’nin ödül töreninde konuşan Başkan Kocamaz, “Bu gençlerin arasından çok özel yetenekler çıkabileceğini düşünüyoruz ve bunun beklentisi içerisindeyiz. İnşallah başlattığımız bu etkinlik, bundan sonra kesintisiz olarak devam eder. Türk sanatına, Türk tiyatrosuna yeni yeni şahsiyetler bu salondan, bu sahneden çıkar. Böyle bir etkinliğe destek veren başta milli eğitim müdürlüğümüz olmak üzere bütün okullarımıza, okul yöneticilerimize, çok değerli yönetmen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri de böyle bir medeni cesaret göstererek yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz için ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarla, çok daha büyük yeteneklerin ortaya çıkarılacağı etkinlikler diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından oyun yönetmenleri ile okul müdürlerine ödülleri, Başkan Kocamaz ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek tarafından verildi. Ödül töreninde bu yılın ‘Emek Ödülü’nü kazanan öğretmen Dilek Ödemiş de plaketini Prof. Dr. Nevruzoğlu’nun elinden aldı.


Törende ayrıca, her tiyatro grubundan bir öğrenciye grup içerisinde en iyi oyuncu ödülü ile tiyatroda gelecek vadeden 6 oyuncuya da ödülleri Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.




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