5. Geleneksel Karakucak Güreşleri Anamur’da başladı

Geleneksel Karakucak Güreşleri’ yapılan ilk müsabakalarla başladı.

Türklere özgü yağsız çayır güreşi olarak bilinen Karakucak Güreşleri’nin beşincisini Anamur’un Abanoz Yaylası’nda gerçekleştiren pehlivanlar, unutulmayacak bir güreş müsabakalarına daha imza attı. Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel’in sunumları ve manileri ile renklenen etkinlikte, seyirciler güreşçileri dikkatle ve ilgi ile izlerken, kıyasıya mücadele veren güreşçiler ise göz doldurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Kocamaz, amaçlarının ata sporu olan güreşin gençlere sevdirilmesi olduğunu söyledi.

"Söz verdiğimiz birçok şeyi yerine getirdik"

Mersin merkezi ve ilçelerde birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Kocamaz, "Kurban Bayramı ile birlikte 30 Ağustos Zafer Haftamızı kutlamak üzere sizlerle beraberiz. Beraber 5 yıldır bu yolu yürüyoruz. Mersin’i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla çıktığımız bu yolda Allah’a çok şükür ki hiç kimseyi mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını da hayata geçirdik. Özellikle kırsal bölgemizde yapılacak çok iş var ama her şeye rağmen bu 4 buçuk yıl içerisinde cumhuriyet tarihi boyunca çözülememiş birçok problem çözüldü" dedi.

"Birlik olmamız lazım"

Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan olayları da değerlendiren Kocamaz, Türk vatandaşların birlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Bayramlarımız konusunda hassasiyetimizi koruyabilirsek, işte bu etkinliklerde olduğu gibi hem 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz hem de mübarek Kurban Bayramını birlikte eda ederek, birçok coşkuyu aynı anda yaşayabiliriz. Bunları fırsata dönüştürmek durumundayız. Milli Bayramlarla gençleri bilinçlendirmek, atalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi anmak hem de geleceğe güvenle bakmak için geçmişten ders çıkarmak olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Dini bayramlarda milletimiz ve İslam alemi için çok özel günler. Bu günlerde insanlarımız bir araya geliyor, paylaşıyor ve bütünleşiyor. Vatandaşlarımız bu bayramlar sayesinde arada dargınlık varsa onları bir kenara atıyor ve milli ve manevi değerlerimiz coşku içerisinde yaşıyor. Ben bir kez daha mübarek Kurban Bayramınızı ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyor, başta sizler ve tüm Mersinimize tüm Türk dünyasına ve İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hüseyin Gündüz Başpehlivan oldu"

Konuşmaların ardından ilk müsabakalar başladı. Türkiye’nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. 90+ kiloda güreşen Hüseyin Gündüz ile Çağrı Çiğdem mücadelesinden Gündüz galip gelerek Başpehlivan oldu. Çağrı Çiğdem’in ikinci olduğu mücadelede Taki Taşdemir ve Eren Turan üçüncülüğü paylaştı.

Güreş müsabakalarının ardından Savcan Orhan sahne alarak Anamurlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.