5 yılda 500'e yakın halk günü

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın vatandaşlarla doğrudan iletişim kurabilmek adına başlattığı halk günlerinin sayısı 5 yılda 500'e yaklaştı.

Tarhan'ın göreve ilk geldiği 30 Mart 2014 seçimleri sonrası başlattığı 'Halk Günü' etkinlikleri aralıksız sürüyor. Her salı günleri düzenlenen etkinlik kapsamında halkla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Tarhan, bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Zaman zaman ev ziyaretleri ve site toplantıları ile genişleyen halk günü etkinliklerinin sayısı 500'e yaklaştı. Davultepe bölgesinde bulunan bir sitede bu hafta düzenlenen 'Halk Günü' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Tarhan, talep ve şikayetleri dinledi. Birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı halk gününde iletilen dilek ve şikayetlerle bizzat ilgilenerek çözüm için gerekli birim müdürlerine talimat verdiğini aktaran Tarhan, "Belediye olarak yapılması gereken rutin görevlerimizi arttırarak sürdürmekteyiz. Halkımızdan gelen istek ve şikayetler sayesinde bizler en kısa sürede sorunu tespit edip çözüme kavuşturmaktayız. Vatandaşlarımız her salı belediyemize gelip, bizzat benimle görüşüp sorunlarını anlatabildiği gibi evinden, iş yerinden, cep telefonlarından, sosyal medya üzerinden, internet erişiminin olduğu her yerden belediyenin sitesine girip, başkana mesaj butonunu tıklayarak tüm istek ve şikayetlerini bildirebilirler" dedi.

Vatandaşlardan belediyeyi denetlemeleri ve yanlış gördükleri konular hakkında mutlaka uyarmaları gerektiğine dikkat çeken Tarhan, "Her yoldan vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İlk önce belediyemizde yapmaya başladık. Sonra bize ulaşamayan vatandaşlarımızı da düşünerek önce mahalle muhtarlıklarımızda daha sonra ise sitelerde bu halk günlerini yapmaya çalıştık. Ev ve kahve ziyaretleri, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaretlerle birlikte halk günlerimizin sayısının 500'e yaklaşmasının gururunu yaşıyoruz. Mezitli'nin sorunlarını çözmek için buradayız. Tüm öneri ve şikayetleri dikkate alıyoruz ve mutlaka en kısa sürede sonuç hakkında dönüş yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.