55 TL için dövüp gasp ettiler

Mersin'de bisikletiyle evine gitmek isteyen bir kişi 55 lira için 4 kişi tarafından dövülerek gasp edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında bisikletle evine giden C.G., kendisini durduran kişilerce zorla parka götürüldü. C.G.'den cebindeki parasını almak isteyen 4 kişi şahsı darp etti. Ardından cebindeki 55 TL'yi alan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. C.G.'nin polise haber vermesinin üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis kimliğini belirlediği zanlıları gözaltına aldı,

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.