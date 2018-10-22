İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

55 TL için dövüp gasp ettiler

Mersin’de bisikletiyle evine gitmek isteyen bir kişi 55 lira için 4 kişi tarafından dövülerek gasp edildi.

Mersin'de bisikletiyle evine gitmek isteyen bir kişi 55 lira için 4 kişi tarafından dövülerek gasp edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında bisikletle evine giden C.G., kendisini durduran kişilerce zorla parka götürüldü. C.G.'den cebindeki parasını almak isteyen 4 kişi şahsı darp etti. Ardından cebindeki 55 TL'yi alan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. C.G.'nin polise haber vermesinin üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis kimliğini belirlediği zanlıları gözaltına aldı,


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.