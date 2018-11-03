6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları başladı

'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarına başlandı.

Narenciyenin tüm renklerinin kullanıldığı Narenciye Festivali için Yenişehir Fuar Alanı'nda figür süslemeleri 70 kişilik bir ekiple başladı. 500 binden fazla narenciye ürününün kullanılacağı figür süslemeleri, yaklaşık 3 hafta boyunca devam edecek. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında, 10'u mobil olmak üzere 30 figür yer alacak. Bu yıl 30'a yakın ülkeden gösteri gruplarının katılacağı festival, 70 dönümlük arazide yapılacak.

Yerli ve yabancı 2 bin 500 göstericinin katılmasının planlandığı kortejin yanı sıra festival kapsamında, narenciye temalı özel tasarım kıyafetleri defilesi, aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerin, restoran ve otellerdeki şefler ile kendine güvenen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Narenciye Lezzetleri Yarışması ve Gastro Show, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kadınların maharetli ellerinden çıkan, birbirinden güzel el işleri sergisi, satranç turnuvası, ödüllü Foto Maraton Yarışması, denizde yelken ve flyboard gösterileri gerçekleştirilecek.