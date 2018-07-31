78 yıllık su hasreti son buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün il genelinde vatandaşların daha sağlıklı içmesuyu kullanmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, MESKİ ekiplerince yürütülen çalışmalarda 78 yıldır suya hasret kalan Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi Pamukluk sakinlerinin, musluktan akan suya kavuştuğu kaydedildi. Musluk suyuna kavuşan mahalle sakinlerinin ise büyük sevinç yaşadığı ifade edildi.

İçme suyu tesisi bulunmadığından su sorunu yaşadığı belirtilen bölgede, MESKİ tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 6 bin 24 metre terfi hattı ve 7 bin 89 metre içmesuyu şebekesi döşendiği, ayrıca terfi merkezlerine enerji nakil hattı ve trafo tesisi yapımı gerçekleştirildiği bildirildi.

"Sözlerimizi tek tek tutuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde susuz mahalle bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu kapsamda son olarak 78 yıldır içme suyu sorunu yaşayan Kuskan Mahallesi Pamuklu sakinlerini içme suyuna kavuşturduklarını söyledi. Kocamaz, "Kuskan Mahallesi Pamukluk sakinleri içme suyu sorununu çözmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, yeni su deposu, terfi hattı ve isale hattı ile vatandaşlarımızın evlerinde su akıtmanın mutluluğunu yaşadık. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Alt ve üst yapıda sorunsuz bir kent hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede 2018 yılında da çalışmalarımıza ara vermeden ve mesai kavramı gözetmeksizin devam ediyoruz. Çünkü Mersinli vatandaşlarımız hizmetin en iyisini, en kalitelisini, en güzelini hak ediyor. Biz de bunun için çalışma programımızı oluştururken onların talep ve beklentilerini öncelik olarak alıyoruz" dedi.

“Başkanımızın Kuskan’a hizmetleri unutulmaz”

Kuskan Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Türkşen ise yıllardır içmesuyu sorunu yaşadıklarını belirterek, "MESKİ Genel Müdürlüğümüz sağolsun bu sıkıntımızı giderdi. Mersin

Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MESKİ’ye şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuskan-Gezende, Kuskan- Köseçobanlı arasındaki asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Burhanettin Kocamaz’ın hizmetlerinden memnunuz. Yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçme suyuna kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirirken, çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.