Abalı: "2016 yılından bu yana 387 kadın çiftçiye destek sağlandı"

Abalı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü hakkında değerlendirmede bulundu. Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün önemli kaynağını kadınlar oluşturduğunu kaydeden Abalı, "Gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstlenmektedir" dedi.

Kadın çiftçilerin evde çocuğunu, serada ise sebzesini büyüttüğünü kaydeden Abalı, "Onların tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyor ve il müdürlüğü olarak projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca kadın çiftçilerimize ayrı bir önem vermekte ve pozitif ayrımcılık yapmaktayız. Kadın çiftçilerimizin bilinçli, bilgili ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olduğunu görüyoruz. Birçok projemizi kadın çiftçiler ile yürütüyoruz, kadın çiftçilerimize gerekli teknik ve teknolojik destekler vererek eğitilmesi için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"387 kadın çiftçimiz kişi başına 30 bin lira verildi"

2016 yılında başlayan ve hala devam eden Genç Çiftçi Projesi kapsamında Mersin'de 387 kadın çiftçiye destek verildiğini aktaran Abalı, "2016 yılında 141, 2017 yılında 129 ve 2018 yılında da 117 olmak üzere 387 kadın çiftçimiz kişi başına 30 bin lira hibe almıştır. Kadın Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 40 kadın çiftçimize uygulamalı eğitim verildi. Sosyal Destek Programı (SODES) çalışmaları kapsamında 'Kadın Eliyle Sağlıklı Geleceğe Projesi' kapsamında Yenişehir İlçe Müdürlüğümüzce 32 Kadın Çiftçimize Stevia (Şekerotu) Yetiştiriciliği eğitimi verildi" şeklinde konuştu.

Kadın çiftçilere bakanlık tarafından birçok destek verildiğini söyleyen Abalı, "Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 11. etapta Tarsus ilçemizde 1 tane güneşten elektrik enerjisi üretim sistemli yeni sera kurulumu, 2 tane bitkisel üretime yönelik don zararını engellemek için rüzgar pervanesi projesi için 3 kadın çiftçimiz toplamda 1 milyon 165 bin 342 lira hibe desteği almıştır. 12.Etapta ise Erdemli ilçemizde narenciye soğuk hava deposu, Tarsus İlçemizde 2 tane bitkisel üretime yönelik don zararını engellemek için rüzgar pervanesi projesi için 3 kadın çiftçimiz daha toplamda 400 bin lira tutarında hibe almıştır" diye konuştu.