ABD'nin Adana Konsolosluğundan Mersin Çocuk Hakları Komitesi'ne ziyaret

ABD'nin Adana Konsolosluğundan gelen 3 kişilik çalışma heyeti, Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesini ziyaret etti.

Konsolosluk asistanları Rebecca A.Doffing, Amy Lillis ve Cengiz Yapıcı'dan oluşan 3 kişilik çalışma heyeti, Mersin'de yürütülen çocuk hakları odaklı projeler hakkında bilgi aldı. Heyet, Mersin'deki çocuk hakları faaliyetleri başta olmak üzere, özellikle risk grubu çocuklara yönelik olarak yürütülen çalışmalara destek olmak ve ne yapabilecekleri konusunda alan çalışması yaptı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Konsolosluk mensuplarının da Mersin'de yürütülen başarılı projeleri takdirle karşıladıklarını görmek bizleri mutlu etmiştir. Mersin, çocuk odaklı yürütülen projeleriyle Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmaktadır" dedi.