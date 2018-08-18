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18 Ağustos 2018 10:37

Acemi kasaplara cerrah uyarısı: "El kesiğini küçümsemeyin"

Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Acemi kasaplara cerrah uyarısı:

18 Ağustos 2018 10:37

Dr. Süleyman Altınkaya, Kurban Bayramı’nda yaşanan el yaralanmalarının sakatlık ve ağır enfeksiyonlara yol açabileceğini belirterek, "El kesiğini küçümsemeyin" dedi.


Kurban Bayramı yaklaşırken, doktorlar acemi kasapları uyarıyor. Op. Dr. Süleyman Altınkaya, bayramın ilk 2 günü genellikle parmak ve el kesileri, son 2 günü ise daha çok satırla parmak yaralanmaları ve kopmaları vakalarının yaşandığını belirtti. Medical Park Tarsus Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Altınkaya, el kesilerinin ne kadar küçük olursa olsun önemsenmesi ve bir hastaneye gidilmesi gerektiğini belirtti. Op. Dr. Süleyman Altınkaya, "Bu kesiler, damar, tendon ve sinirlerde önemli hasarlara yol açabilir" diye konuştu.



Sakat bırakabilir


Eldeki küçük yaralanmaların bile, gerekli tıbbi müdahale yapılmadığı taktirde sakatlıklara yol açabildiğini belirten Op. Dr. Süleyman Altınkaya, "Kurban bayramlarında çok deneyimli kasaplar bile el yaralanmaları yaşayabiliyor. Bu vakalarda yara büyükse ve çok kan kaybı varsa insanlar genellikle hastaneye gidiyor ancak küçük kesiler genellikle ihmal ediliyor. Oysa eldeki kesiler damar ve tendonlarda çok önemli hasarlara ve dolayısıyla sakatlıklara yol açabilir" dedi.


Op. Dr. Altınkaya, hayvanlara temas etmiş bıçaklarla oluşan el kesiklerinin ise önemli enfeksiyonlara neden olabildiğini kaydetti.



Koruyucu ekipman kullanın


Kurban Bayramı’nda kesim işleminin mutlaka işin ehli kasaplar tarafından yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Altınkaya şöyle devam etti:


"Kesimi yapan, ne kadar deneyimli olursa olsun koruyucu eldivenler giymeli. Bıçak paslı ve kirli olmamalı. İyice temizlenmeli. Kesim tekniğine uygun olarak yapılması ve yaralanmayı engellemek için dikkatli davranılmalı. Kemik kırma ve et doğrama işlemi sırasında da koruyucu ekipman kullanılmalı. Ayrıca makinede kıyma çekme işlemi de elle değil alet yardımıyla yapılmalı. Kıyma makinelerinin yol açtığı yaralanmalar, genellikle bıçak yaralanmalarından çok daha ağır olmaktadır."




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