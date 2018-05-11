Açıkbaş: "Şiddet ortamı çocuğu suça sürüklüyor"

Mersin Barosu Silifke ilçe temsilcisi avukat Gürhan Dölek, okul yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen eğitim çalışmasında, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Silifke temsilcisi İslam Kurthan Açıkbaş, "Türk Ceza Kanunu’nda Suç Teşkil Eden Davranışlar" ve "Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları" konularında yapmış olduğu sunum kapsamında öğrenciler bilinçlendirilerek, suç işleme oranının düşürülmesi konusunda farkındalık oluşturuldu. Şiddet ortamında yetişen çocukların suça sürüklendiğini ifade eden Açıkbaş, “Ailelerin ilgisizliği ve aile içindeki şiddet, istismar, haber içeriklerinde, film ve dizilerde şiddet unsurlarının fazlaca yer alması, sokakta ve okulda şiddet olaylarının yaygınlaşması, çocuğu suça sürüklemekte, suç işleme oranını artırmaktadır. Kısacası, çocuğu suça iten etkenler arasında, ailenin, çevrenin ve eğitimin önemli rolü vardır" dedi.

Çocukların interaktif olarak katıldığı eğitim çalışmasının sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, Mersin Barosu’na ve Silifke ilçe temsilciliğine teşekkür etti.