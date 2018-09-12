Adana-Mersin arası 25 dakika iniyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana-Mersin arası hızlı tren alt yapı çalışmalarının yüzde 98 oranında bittiğini belirterek, "Bu proje tamamlandığında Adana-Mersin arası yolculuk 25 dakikaya inecek" dedi.

Vali Su, 'halk buluşmaları' kapsamında Adanalıoğlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, kentte devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Mahalle meydanında bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan Su, hem vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi hem de devam eden ve biten projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet vermek için 7 gün 24 saat boyunca görevlerinin başında olduklarını belirtti.

"Mersin'in çehresini değiştirecek projeler yapılıyor"

Mersin'de devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi veren Su, "Mersin'in çehresini değiştirecek olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı çalışmaları ise sürüyor. Adana-Mersin arası hızlı tren alt yapı çalışmaları yüzde 98 oranında bitti, üst yapıyla ilgili ihale süreci devam ediyor. Bu proje bittikten sonra Adana-Mersin arası yolculuk 25 dakikaya inecek" dedi.

"Yenice'ye Lojistik Merkez kazandırılıyor"

Yenice'ye yaklaşık 500 dönüm üzerine kurulu bir ‘Lojistik Merkez' kazandırıldığını söyleyen Su, ulaşım alanında toplam tutarı 5 milyar liranın üzerinde olan 34 projenin devam ettiğini söyledi. Su, "Akbelen Köprülü Kavşağı'nı tamamladık, Liman-Hal Kavşağı yapım çalışmalarında sona geldik. Çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden 'Mersin-Antalya Sahil Yolu' tamamlandığında 9-10 saat süren Mersin-Antalya arası yolculuk süresi 4-5 saate kadar inecek. Çeşmeli-Taşucu otoban yolu ihalesi de yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar hızla sürüyor"

İl genelinde 100 gölet yapımı ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü de ifade eden Su, geçtiğimiz 2017 yılı içerisinde valilik tarafından 76 mahalleye kilit parke döşetildiğini, 2018 yılı içerisinde de 91 mahalleye kilit parke taşı döşeneceğini kaydederek, 4 ilçeye Hükümet Konağı yapımının gerçekleşeceğini, Akdeniz Belediyesince taziye evi, gençlik merkezi ve park yapım çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi.

"Cennet-Cehennem'e asansör"

Turizm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Su, "Silifke Kalesi'ni onarıyoruz. Cennet-Cehennem Ören Yerinde asansör dahil her yeri yeniden özgün şekilde onarıyoruz. Turizme yönelik birçok proje sürdürülüyor ve bu projeler tamamlandığında Mersin adeta bir turizm patlaması yaşayacaktır. Akdeniz ilçemizde bulunan ‘Çiçek Pasajı'nın da tamamen yenilenmesi amacıyla 5 buçuk milyon TL değerinde kaynak ayırdık ve çalışmalar hızla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinin de hızla devam ettiğini belirten Su, Kalkınma Bakanlığı'ndan Mersin'deki SODES projeleri için 27 milyon 170 bin lira destek sağlandığını kaydetti.