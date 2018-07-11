Adanalı kadını dolandıran zanlı Tarsus’ta yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana’da ikamet eden E.Z.(72) isimli kadını telefonla arayan F.Ö. (65), kendisini polis olarak tanıtıp, Adana’da gerçekleşen bir kuyumculuk soygununda adı geçtiğini söyledi.

F.Ö., E.Z.’ye altınları ve bir miktar parayı kendilerine gönderecekleri polise vermesini istedi. F.Ö.’nün dediğini yapan E.Z., 3 adet bileziğini ve bir kısım parayı denilen yere bıraktı. Olaydan sonra dolandırıldığının farkına varan E.Z., durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri, şahsın Tarsus tarafına gittiğini tespit etti. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptığı çalışmada, şüpheliyi SSK kavşağında yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 3 adet 22 ayar bilezik, 1 adet altın yüzük ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.