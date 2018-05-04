Adanalıoğlu Çok Amaçlı Mahalle Evi’nde sona yaklaşıldı

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda atıl kaldığı için adeta bir viraneye dönen, çok geniş bir alan üzerine kurulu Adanalıoğlu Düğün Salonu, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’un talimatıyla ’Çok Amaçlı Mahalle Evi’ olarak, belediyenin teknik ekipleri eliyle elden geçiriliyor. Baştan sona yenilenip mahalle sakinlerine kazandırılacak olan Mahalle Evi’nde ve bahçesinde süren yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Adanalıoğlu Mahallesi’nde, revizyon çalışmaları büyük oranda tamamlanan ’Çok Amaçlı Mahalle Evi’; Kazanlı’da bulunan ’Şeyh Yusuf Reyhani Türbesi’ ve Kazanlı Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Adanalıoğlu Mahalle Evi’ni gezerek yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pamuk, tespit ettiği bir takım eksikliklerin tamamlanması yönünde belediye yetkililerine talimat verdi.

“Tesisi kısa süre içinde hizmete açacağız”

Binadaki incelemelerinin ardından Mahalle Evi’nde süren yenileme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Pamuk, geçmişte yaşanan ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yapının adeta metruk bir bina haline geldiğine dikkat çekti. İnsan odaklı bir hizmet ilkesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Pamuk, “Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, bu yapıyı hem taziye evine hem de çok amaçlı etkinliklerde kullanılabilecek bir binaya dönüştürdük. Çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Eşit ve adil bir yönetim ilkesiyle, belediyemiz bütçesini proje odaklı kullanıyor, kent merkezi ile birlikte, kırsal mahallelerimize de ihtiyaç duyulan hizmetleri sunuyoruz. İnşallah en kısa sürede yenileme çalışmalarını tamamlayıp, bu yapıyı da Adanalıoğlu sakini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Pamuk, Adanalıoğlu ziyaretinin ardından Kazanlı’ya geçerek, yine belediye ekipleri eliyle yenileme çalışması yapılan Şeyh Yusuf Reyhani Türbesi’ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri, türbeye yönelik yenileme ve düzenleme çalışmaları nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür edip, hayır dualarını dile getirdiler. Pamuk, gün içinde Kazanlı Ortaokulu’na da bir ziyaret gerçekleştirerek, belediye ekipleri eliyle okulda ve bahçesinde yapılan hizmet ve çalışmaları denetledi, okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgi aldı.