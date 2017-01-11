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11 Ocak 2017 15:36

ADAPTESK kapsamında genel sekreterlere kişisel gelişim eğitimi verildi

ADAPTESK kapsamında genel sekreterlere kişisel gelişim eğitimi verildi

11 Ocak 2017 15:36

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ESOB) yürüttüğü Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi (ADAPTESK) kapsamında 6 ilin meslek odalarının genel sekreterlerine “Kişisel Gelişim Eğitimi” verildi.
Mersin ESOB’un eğitim semineri, Mersin Divan Otel’de gerçekleştirildi. Seminere Mersin ESOB bünyesinde kurulu 70 meslek odasının genel sekreterinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya Birliklerinin genel sekreterleri katıldı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, ADAPTESK eğitimi kapsamında bugüne kadar 2 bin 500’e yakın esnaf sanatkarın eğitimden geçirildiğini belirtti. Proje çerçevesinde ‘Meslek Kuruluşları Genel Sekreterleri ve Personelleri Eğitimi’ni gerçekleştirerek odanın kalıcı unsuru genel sekreterlere yönelik kişisel gelişim eğitimi verdiklerini ifade eden Dinçer, genel sekreterlere seslenerek şunları söyledi: “Esnaf ve sanatkarlarımızın bağlı oldukları meslek kuruluşlarına ilk adım attıklarında karşılarına çıkan kişiler siz genel sekreterlersiniz. Sizlerin üyelerinizi tanıma, sorunlarına çözüm üretme konularında yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmanızın yanı sıra mevzuatla ilgili iş ve işleyişe hakim olmanız ve üyenizi karşılamanız, davranışlarınız, ikna kabiliyetiniz de büyük önem taşımaktadır” dedi.
Kişisel gelişimin de önemine değinen Dinçer, “Kişisel gelişim, hedeflerinize ulaşmada sizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir. Başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmada ve içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemekte büyük önem taşıyan kişisel gelişim, isteklerinizi elde etme yolundaki en büyük gücünüz olan ‘kendini tanıma’ yolculuğudur. Bunlar sizleri birebir direk ilgilendiren konulardır” diye konuştu.
Seminerde daha sonra İletişim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu tarafından genel sekreterlere kişisel gelişim ve iletişim konusunda sunum yapıldı. Eğitim sonunda Başkan Dinçer tarafından Prof. Dr. Eroğlu’na plaket verildi.



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