Adekniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların bayramda zorluk çekmemesi için ilçe sınırları içerisinde 4 kurban satış yeri ile 23 kesim yeri belirledi. Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, ilçe sınırları içinde kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerlerde çalışmalar sürüyor. Bir yandan belediyenin makine ikmal sahasında bulunan atölyesinde, kurban satış ve kesim çadırlarının imalatı ve montajında kullanılacak malzemeler üretilirken, diğer yandan belirlenen bu yerlerde beton döküm çalışmaları da devam ediyor.

"Belediye olarak tüm kolaylıkları sağlayacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pamuk, Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için, belediye olarak gereken tüm kolaylıkların sağlanacağını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamalarını sağlamaktır. Bunu sağlamak için de hizmet ekiplerimiz, bayram süresince görevlerinin başında olup, vatandaşlar için gereken her türlü hizmet ve çalışmayı yapmaya hazır olacaktır" dedi

"Belirlenen yerler dışında kesim yapılmasın"

Kurban kesecek vatandaşlara, belirlenen yerler dışında kesim yapmamaları için uyarılarda bulunan Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak belirlediğimiz kurban kesim yerlerinin dışında, gerek toplum sağlığını tehdit edebilecek veya insanlarımızın sağlığına zarar verebilecek, gerekse de kötü ve nahoş görüntüler oluşturacak şekilde şehir içinde, sokak araları veya açık alanlarda kurbanlıklarını kesmemelerini vatandaşlarımızdan talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.