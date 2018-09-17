Adnan Menderes'in idamına Mersin'den tepki

AK Parti Mersin İl Başkanlığı 17 Eylül 1961 tarihinde Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine düzenlenen basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Adnan Menderes'in idam edilmesine tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Ulu Camii önünde yapılan basın açıklamasında partililer adına konuşan İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan, darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahalelere vurgu yaptı.

"60 darbesi ile 15 Temmuz aynı kalemden çıktı"

27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olayın Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başbakanı olan Adnan Menderes'in idam edilmesi olduğunu belirten Ateş, "27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür" dedi.

"Sizi buraya çıkaran kuvvet böyle istiyor"

Asılsız iddialarla seçilen hükümete yönelik algı operasyonu başlatıldığını ve darbeye ortam hazırlandığını kaydeden Ateş, "Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır.

Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla, başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Darbe zihniyeti 15 Temmuz'da ortadan kaldırıldı"

17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarihin silip süpürdüğünü ifade eden Ateş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.