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02 Haziran 2018 10:32

Afetzede çiftçiye ilaç yardımı

Mezitli Belediyesi, dolu afeti yaşayan köylerdeki, ağaçlarda oluşan hasarın giderilmesi için afetzede köylülere ilaç yardımı yaptı.

Afetzede çiftçiye ilaç yardımı

02 Haziran 2018 10:32


Ağaçları yaralanmaya karşı koruma ve dallarında zarar gören yaraların kapanması amacıyla temin edilen ilaçlar, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına teslim edildi.


Çiftçilerin yaralarını ellerinden geldiğince sardıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yaşanan dolu felaketi sonrası birçok yerde üreticilerimiz zarara uğradı. Oradaki vatandaşlarımızın zor durumlarını gördük. Biz de yaşanan bu felakette yaraların sarılması için elimizden geleni yapacağımız sözünü verdik. Söz verdiğimiz gibi üzerinden zaman geçmeden belediye olarak zarar gören ağaçlar için koruma ilacı desteği sağladık. Bu ilaçları ücretsiz olarak doludan zarar gören çiftçilerimize dağıttık" dedi.


Çevlik Mahallesi Muhtarı Ali Uğuz ise "Maalesef yaşanan felaket çiftçimizi çok zor durumda bırakmıştır. Dolu yağışı sonrası köyümüze gelerek acımızı paylaşan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, aradan sadece birkaç gün geçmesine rağmen bitkiye destek olan ilaçlarımızı bize ulaştırdı" şeklinde konuştu.




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