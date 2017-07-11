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11 Temmuz 2017 12:29

Afrikalı ormancılara Türkiye’deki ormancılık faaliyetleri anlatıldı

Mersin’de, ’Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı Uluslararası Çölleşme İle Mücadele Eğitimi’ kapsamında, 13 Afrika ülkesinden gelen ormancılara, Türkiye’deki ormancılık faaliyetleri konusunda eğitim verildi.

Afrikalı ormancılara Türkiye’deki ormancılık faaliyetleri anlatıldı

11 Temmuz 2017 12:29


2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından imzalanan protokol gereği gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ağaçlandırma, erozyon çalışmaları ve orman yangınları hakkında katılımcıları tatbiki bilgiler aktarıldı.


Etkinliğe, Pan Afrika Ajansı üyesi 13 ülke ormancılarının yanı sıra, Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanı Özlem Yavuz ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da katıldı.


Etkinlik kapsamında Tömük, Sıraç, Hacıalanı yol güzergahında tarımsal faaliyetler, sulama yöntemleri, 2001 yılında yapılan sedir, ardıç ağaçlandırmaları ve gelir getirici türler, ceviz ağaçlandırmaları konusunda yerinde bilgiler verildi. Toros, Güzeloluk sedir rehabilitasyon sahalarında da incelemelerde bulanan heyete, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından sunum yapıldı.


Etkinlik kapsamında ayrıca Çamlık deposunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 45 dereceyi bulan sıcak altında yapılan tatbikat, Afrikalı ormancıların büyük beğenisini kazandı. Tarsus Fidanlık Şefliğinde incelemelerde bulunan heyet, Karabucak’taki fidanlığı da gezdi.




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