’Afrin Kahramanları Futbol Turnuvası’ sona erdi

final maçı ile son buldu.

26 takımın toplamda 364 sporcuyla mücadele ettiği şampiyonada, Pınarbaşı İlkokulu şampiyon olurken, ikinciliği finalde kaybeden Atatürk İlkokulu, üçüncülüğü ise Erdemli Ziraat Odası’nı mağlup eden Tömük Esnaf Spor elde etti.

Turnuva sürecinde centilmence mücadele eden Madeni Sanatkarlar Odası ’en centilmen’ takım kupasını aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Adem Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Spor Kulüp Başkanı Mehmet Morgül ve birçok davetlinin katıldığı şampiyonada, dereceye giren bütün sporcu ve yöneticilerin yanı sıra protokol üyelerine Başkan Tollu tarafından hediyeler verildi.

Sporun birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ve kucaklaşmaya vesile olduğunu belirten Tollu, “Farklı kurumlardan sporcuların birbirlerini tanımanın yanında zevkli ve heyecanlı maçları takip eden izleyicilerle kalıcı arkadaşlık ve dostluklar edinmesine vesile olan sportif faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir. Şampiyon olan Pınarbaşı İlkokulunu ve şampiyonaya katılan bütün kurumlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Turnuvanın Afrin’de vatanın bölünmezliği için kahramanca mücadele eden şehit ve gazi tüm Mehmetçikler anısına düzenlendiğini vurgulayan Tollu, sözlerini, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, tüm Mehmetçiklerimize de başarılar diliyorum" şeklinde tamamladı.