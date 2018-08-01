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01 Ağustos 2018 17:27

Afrin’in sözde İçişleri Bakanının kardeşi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Mersin’e getirilen terör örgütü PKK/PYD’nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afrin’in sözde İçişleri Bakanının kardeşi tutuklandı

01 Ağustos 2018 17:27


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD’nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram’ın, yaklaşık 1 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı ve Mersin’e geldiğini tespit etti. Zanlıyı takibe alan ekipler, Bayram’ın Mersin’den Gaziantep’e geçtiğini ve Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yaşamaya başladığını belirledi. Buradan Yunanistan’a gitmek için sahte pasaport temin etmeye çalıştığı öğrenilen şüpheli, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda hücre evinde yakalandı.


Mersin’e getirilen Bayram, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.




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