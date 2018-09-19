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Ağlatan karşılaşma

Mersin’de gittiği bir cinayet vakasında geriye kalan 6 aylık bebeği emziren hemşire, 7 yıl sonra süt verdiği çocukla karışlaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Mersin'de gittiği bir cinayet vakasında geriye kalan 6 aylık bebeği emziren hemşire, 7 yıl sonra süt verdiği çocukla karışlaşınca gözyaşlarına boğuldu.


Mersin'de 7 yıl önce bir cinayet vakasına giden 112 çalışanı Feray Sarıbaş adlı hemşire, olay yerinde bir aile faciasıyla karşılaştı. Anne dahil 4 kişi hayatını kaybederken, geriye sadece 6 aylık bir bebek kaldı.


Bebek olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansa konuldu ancak ağlaması bir türlü durmadı. Olay yerine müdahale için gelen ve henüz yeni doğum yapmış bir anne olan hemşire Feray Sarıbaş, ağlayan bebeği kucağına alıp emzirip uyuttuktan sonra yetkililere teslim etti.


Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir olaya giden 112 görevlisi Feray hemşire, olay yerinde bir çocukla karşılaştı. Bu çocuğun 7 yıl önce işlenen cinayetten geriye tek kalan ve o gün emzirdiği bebek olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Çocuğa yine bir anne şefkatiyle sarılan Feraye hemşire, çocuğu evine götürerek, kendi kızı ile tanıştırdı. Feraye hemşire, süt verdiği bebeği kendi oğlu gibi görüp, "Hoş geldin aileme oğlum. Kardeş candır, evlat candır. Süt kardeşliği. Çok şükür bin şükür" diyerek sevincini paylaştı.

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