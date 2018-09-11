AHBİB'in ağustos ayı ihracatı 82.3 milyon dolar

3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ihracat içerisinde bakliyat ürünlerinin yüzde 32'lik pay ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

Arslan, 2018 yılı Ağustos ayı sektörel bazda ihracat rakamlarını değerlendirdi. AHBİB olarak 2018 yılının Ağustos ayında yüzde 7'lik düşüşle 82.3 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, bu düşüşte Kurban Bayramı tatilinin de payı olduğunu ve değerdeki bu düşüşe rağmen, ihraç edilen ürün miktarının yüzde 11 oranında arttığını söyledi. Ülke geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payın yüzde 16 olduğunu kaydeden Arslan, AHBİB'in 2018 yılının ilk 8 ayında 703 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

"Bakliyat ürünleri ilk sırada"

Yapılan ihracatı ürün gruplarına göre inceleyen Arslan, 82 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünlerinin geçen döneme kıyasla yüzde 49 artış gösterdiğini, 26.4 milyon dolarlık değer ve yüzde 32'lik pay ile ilk sırada yer aldığını vurguladı. Arslan, "Sektörde 13 milyon dolarlık ihracatıyla nohut, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte mercimek ve yeşil mercimek ürünlerinin ihracatında görülen artışlar ise dikkat çekti" dedi.

"En çok ihracat Irak'a yapıldı"

İhracat rakamlarını ülke bazında da inceleyen Arslan, "Irak'a ağustos ayında yüzde 27'lik pay ile 139 milyon dolar değerinde sektör ihracatı gerçekleşti. Bunu Suriye ve Birleşik Devletler yüzde 8 ve yüzde 4'lük pay ile takip etti. Türkiye'den en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edilen ülkeler ise Irak, Suriye, Birleşik Devletler, Yemen, Angola ve Suudi Arabistan olarak sıralandı" ifadelerini kullandı