Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Türkiye geneli sektör ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış göstererek 534.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat rakamlarını değerlendiren AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre sektörün bu dönemde Türkiye toplam ihracatındaki payının yüzde 4 olduğunu söyledi.

Ülkelere göre ihracat rakamlarını da ele alan Arslan, “Irak’a temmuz ayında yüzde 24’lük pay ile 128 milyon dolar değerinde sektör ihracatı gerçekleşti. Bunu Suriye ve Libya yüzde 5’lik pay ile takip etti. Temmuz ayında Türkiye’den en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edilen ülkeler ise Irak, Suriye, Libya, Yemen, Suudi Arabistan ve Birleşik Devletler olarak sıralandı” dedi..

"AHBİB olarak ülke geneli sektör ihracat payımız yüzde 16"

Arslan, 2018 yılı Temmuz ayında yüzde 12 atışla 90 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payın yüzde 16 olduğunu kaydetti.

En fazla ihracat yapılan ürün grubu bakliyat ürünleri

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı Temmuz ayı değer bazındaki ihracatını ürün gruplarına göre inceleyen Arslan, “90 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünlerinin geçen döneme kıyasla yüzde 24 artış göstererek 26 milyon dolarlık değer ve yüzde 29’luk pay ile ilk sırada yer aldı. Sektörde 13.3 milyon dolarlık ihracatıyla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 15’ini oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte nohut ve mercimek ürünlerinin ihracatında görülen artışlar ise dikkat çekti" diye konuştu.

Ülkelere göre incelendiğinde ise 2018 yılı Temmuz ayında Irak yüzde 21’lik payı ve 19 milyon dolarlık ihracat değeri ile ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Arslan, “Irak’ı 12.9 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 14 oranındaki payı ile Suriye takip etti. AHBİB yılın ilk 7 ayında 621 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu” dedi.