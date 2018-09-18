Ahilik Haftası Kutlamaları

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, "Ahi Evran tarafından 700 yıl önce kurulan Ahilik, bir meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır" dedi.

Dinçer, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mersin Valiliği himayesinde bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında 25.'si kutlanan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan'ı ziyaret etti.

Dinçer, ziyaretler kapsamında yaptığı açıklamada, Ahi Evran tarafından 700 yıl önce kurulan Ahiliğin, bir meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu belirterek, " Bünyesindeki esnaf ve sanatkarları ahlaki değerler ile harmanlarken, onları ‘yamak, çırak, kalfa ve usta' olarak hiyerarşik bir silsile ile yetiştirir. Bu sınıfsal bir ayrım değil, bir Ahi'yi hem mesleğinde hem de manevi hayatında ideal bir insan olarak yetiştirme gayretidir. Ahilik bir meslek teşkilatı olmanın yanında, geçmişte yaşanmış, bugün yaşanan, yaşanması gereken ve gelecekte de yaşanacak gerçek bir yaşam disiplinidir” diye konuştu.

Dinçer, bir meslek örgütlenmesinin ötesinde insanı ticari ve ahlaki yönde de eğiterek toplumun sosyal ve ekonomik hayatına büyük etkisi olan Ahiliğin, kamuoyuna tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydederek, bu amaç doğrultusunda Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarını önemsediklerini ifade etti.

Vali Ali Su'yu kutlama etkinliklerine davet eden Başkan Dinçer, “Sayın Valimizi 22 Eylül Perşembe günü düzenleyeceğimiz Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarında aramızda görmekten büyük onur duyacağız” şeklinde konuştu.

Mersin ESOB heyetini kabul ederek Ahilik Kültürü Haftasını kutlayan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Ahilik teşkilatının önemli bir kurum olduğunu vurguladı. İş hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran, haksızlığa, yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan Ahiliğin, çağdaş uygarlığın bugün kabul ettiği değerleri asırlar önce bünyesinde barındırdığını kaydeden Su; “Günümüzde esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu kurumlar, insan odaklı Ahilik sisteminin ticari ahlaka değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, dayanışma gibi değerlere önem vermektedirler. Bu kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına ortaya koyduğunuz gayret için sizlere teşekkür ediyor ve haftasını gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Vekili Kerim Tufan'ı da ziyaret ederek kutlama etkinliğine davet etti.