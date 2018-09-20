Ahilik Haftası Mersin'de kutlandı

Mersin'de 'Ahilik Haftası' dolayısıyla yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, kutlamalar kapsamında temsili 'şet kuşatma' töreni gerçekleştirildi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunulmasının ardından esnaflar ve protokol üyeleri Ulu Cami meydanına kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, "Ülkemizin yokluk ve imkansızlıklarla mücadele ettiği, geçmiş dönemlere kıyasla günümüzde daha rahat bir yaşam sürüyor olmamıza rağmen insanlarımız huzurlu ve mutlu olmuyor. Gençlerimiz kısa yoldan para kazanmayı doğru ve düzgün yoldan iş yapmaya tercih ediyor" dedi.

"Gençler masa başı iş istiyor"

İş yaşamında kalite, verimlilik ve uzlaşma kavramlarının özelinde Ahilik Teşkilatı'nda olduğunu belirten Dinçer, "Gençler, masa başında kolay işlerde çalışmayı, eğitimli ve nitelikli bireyler olmaya tercih ediyor. Tüm bunlar bizi biz yapan değerlerimizden yabancılaşmamızdan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere çalışma hayatımızda yerel değerlerimizi yaşatarak, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, küresel çapta işler yapmak, ufkumuzu geliştirmek ve yenilikleri takip etmek, insanı odağına alan Ahili felsefesini oluşturmaktadır. Bugün herkesin dilinde olan iş yaşamında kalite, verimlilik, uzlaşma gibi kavramların özelinde Ahilik Teşkilatımızın izleri yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ahilik, Türkiye'nin ışık kaynağıdır"

Ahiliğin değişen ve dönüşen Türkiye'nin ışık kaynağı olduğunu söyleyen Dinçer, "Ahiliğin kurucusu Ahi Evran, esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği, 'esnafın evi kapısı ve sofrası açık olmalı, gözü beli ve dili kapalı olmalı' öğüdü, güvenin, hoşgörünün, ticaret ahlakının ve vefanın en güzel ifadesidir. Bizler ahiliği sadece esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen gurur kaynağı değil, aynı zamanda da büyük bir dönüşüm ve değişim içerisinde olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da görüyoruz. Daha önce aklımıza bile gelmeyen her türlü ürünler, bizleri şaşırtmayı devam ediyor. Yapay zeka hayatın her alanında kendini gösteriyor. Bizler esnaflar olarak, değişime ve gelişime açık olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Ahiliğin günümüzdeki esnaflar tarafından yaşatılması çok önemli"

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise, "Milletimiz sahip olduğu kültürel değerlerle dünya medeniyetine birçok armağanlar sunmuştur. Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu ahilik geleneği de bu kültürel mirasımız arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ahi Evran tarafından 13. yüzyılda kurulan Ahilik Teşkilatı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının düzelmesinde önemli bir rol oynayan büyük bir değerler bütünüdür. Bu değerler bütünün günümüzdeki esnaflar tarafından benimsenerek yaşatılması oldukça önemlidir" diye konuştu.

"Ahilik kültürü sosyoekonomik gelişmemize katkı sağlayacaktır"

Ahilik sisteminin sağladığı verimliliğin, uyguladığı kalite kontrol sisteminin, yetiştirdiği kalifiye iş gücünün ve üretim sistemine getirdiği etik değerlerin günümüzde de sosyoekonomik gelişmeye katkı sağlayacağını kaydeden Su, "Biz her zaman esnafımızın, sanatkarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Onlar alın teriyle bütün vatandaşlarımıza her gün güler yüzle, iyi dileklerle hizmet etmektedirler. Bizlerde hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız için varız" dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Temsili geleneksel 'şet kuşatma' töreninin yapıldığı programda, 1965 yılından itibaren motor tamirciliği yapan, 20'nin üzerinde kalfa ve usta yetiştiren 65 yaşındaki Tahsin Çay'a 'Yılın Ahisi' ödülü verilerek kaftan giydirildi.