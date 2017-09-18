Ahilik kutlamaları başladı

Kutlama kapsamında Talat Dinçer başkanlığındaki Mersin ESOB heyeti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan’ı ziyaret etti.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Büyükşehir Belediyesi ziyaretini, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, ESOB Başkan Vekilleri Nesil Aydın ve Alper Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Erdemli Esnaf Odası Başkanı Hali Metik, Mersin Marangozlar Odası Başkanı Ali Cin, yılın İl Ahisi Selim Yonuk, il kalfası Nurettin Kazak ve yılın çırağı Mukteber Yıldız’dan oluşan heyetle yaptı. Başkan Vekili Kerim Tufan’a günün anısına çiçek takdim eden Dinçer, Tufan’a Ahilik Haftası ile ilgili bilgi verdi. Ahiliğin, topluma iyi ve faydalı insanlar yetiştirerek, bireyi hem mesleki hem ahlaki yönden bir bütün olarak hedef alan bir felsefe olduğunu belirten Dinçer, Ahilik kültürünü esnafa ve halka anlatabilmek, kültürü ayakta tutabilmek adına bu haftayı kutladıklarını söyledi. Dinçer, “Ağırlıklı olarak esnafımızın, ustalarımızın, çıraklarımızın katılımıyla yarın bu kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Yarın Ulu Cami meydanında gerçekleştirilecek kutlamalarımızı Kalkınma Bakanımız Sayın Lültü Elvan onurlandıracak” dedi.

Dinçer, günümüzde birçok kurum ve kuruluşun yaptığı işi tek başına üstlenen Ahilik kültürünü esnafa ve halka anlatma adına daha önce kapalı alanlarda gerçekleşen kutlamaları salonlardan açık alanlara taşıdıklarının altını çizdi. Dinçer, “Çarşıya hareket kazandırmak, Ahilik felsefesini tüm toplumun tanımasına katkı sunmak adına Ulu Cami meydanında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Böylece esnafımızın yanı sıra halkımız da bu kültürü yakından tanıma imkanı elde edecek. Yine okullarımızda Ahilik felsefesini öğrencilerimize konferanslarla anlatacağız” diye konuştu.

Tufan da Ahilik teşkilatının Selçuklu’dan günümüze Türk’ün elinin değdiği, adımının atıldığı her yerde olan bir teşkilat olduğunu vurguladı. Tufan, “İnsanlığın bütün güzel değerlerini bünyesinde barındıran Ahilik, kelime anlamıyla da iyilik, cömertlik, kardeşlik anlamına geliyor. Bu kültürün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması adına ortaya koyduğunuz çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bir kültürün temeli sağlam olmazsa unutulmadan, yıkılmadan yüzlerce yıl olarak sürdürülmesi imkansızdır. Bu kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına ortaya koyduğunuz bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Kutlamalarda belediye olarak yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.