6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği bildirildi. AHKİB’in böylelikle yılın ilk 5 ayında 147.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının eş değer dönemine kıyasla, yüzde 6.2 oranında artış kaydederek 1.48 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün mayıs ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı ise yüzde 10.7 oldu. 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye’den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler ise Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralandı.

2018 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, 30.6 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildiğini ve bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında değişen ihracat pazarları koşullarına bağlı olarak, ülke geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki payının yüzde 2.07 olduğunu belirtti.

Uğur, AHKİB’in 2018 yılı Mayıs ayında değer bazında ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde, bayan dış giyimin yüzde 46 pay ile ilk sırada, bay dış giyimin yüzde 20 ile ikinci sırada, pamuklu ev tekstilinin ise yüzde 12 ile ise üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, “2017 yılı Mayıs ayı ile kıyaslandığında, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından giyim aksesuarları ve suni sentetik ev tekstili ihracatında önemli oranda artış kaydedildi” diye konuştu.

Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı Mayıs ayında değer bazında ihracatı ülkelere göre de değerlendiren Uğur, “İspanya yüzde 41 pazar payı ile ilk sırada, Almanya yüzde 20 ile ikinci sırada ve Suudi Arabistan ise yüzde 9 ile üçüncü sırada yer aldı. 2017 yılı aynı döneme kıyasla, Birleşik Devletler, Lübnan, İsviçre’ye önemli ölçüde değer artışı yaşandı” ifadelerini kullandı.

AHKİB’in Mayıs 2018 döneminde 88 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Uğur, ihracatın yüzde 75’ten fazla bir kısmının AB 28 bölgesine gerçekleştirildiğini, Nijerya ve Kosova’ya gerçekleşen değer artışı ile beraber ihracat pazarlarının da genişlediğini belirtti.