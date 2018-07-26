Aile Destek Merkezi ilk sergisini açtı

İlçenin en büyük nüfusuna sahip mahallesi konumundaki Kargıpınarı’ndaki açılışta konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Erdemli Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Erdemli Halk Eğitim Merkezinin’de proje ortağı olarak yer aldığı Aile Destek Merkezi projemiz Kargıpınarı’nda önemli hedefleriyle hayat bulmuştur" dedi.

Projenin amaçlarına dair bilgiler veren Kula, "Bu proje ile yoğun göç alan Kargıpınarı Mahallemizde Doğu, Güneydoğu ve Suriye bölgelerinden göçle gelmiş, şehir yaşamına uyum sağlamakta güçlük çeken, bununla birlikte herhangi bir mesleği ve sosyal yaşamı olmayan dezavantajlı kadınlarımızın hayata atılmaları, mesleki beceri kurslarıyla meslek edinmeleri, en azından aile içinde eksiklerini tamamlamalarını amaçladık. Sosyal ve kültürel kurslarla kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerinin gelişmesi, halen okuma yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmeleri, aile eğitimi kurslarıyla aile içinde ve çocuklarına karşı bilinçli olmalarını hedefledik" diye konuştu.

Açılan kurslara da değinen Kaymakam Kula, "Bu kapsamda proje merkezimizde faaliyet gösteren el sanatları kursu, kuaförlük kursu, bilgisayar kursu, nakış kursu, dikiş kursu ve takı tasarım kursunda bugün itibari ile 397 vatandaşımıza hizmet vermektedir. Ayrıca merkezimizde projeden yararlanan kadınlarımızın çocukları için de kreş hizmeti verilmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü açılan kurslara ait sergileri gezerek, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Açılışa Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meryem Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur ile çok sayıda davetli katıldı.