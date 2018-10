AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, 'Bereketli Kazanç Yılı' etkinliğine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye'nin son 4-5 yıllık süreçte önüne türlü türlü engeller çıkarıldığını, darbe girişimlerine maruz kalındığını, ülkenin kalkınmasına yönelik çeşitli engellemeler çıkarılmaya çalıştığını belirterek, "Ama biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek inşallah bugüne kadar nasıl başarmışsak, bu engelleri nasıl aşmışsak, bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına destek sağalamaya devam edeceğiz" dedi.

Elvan, Mersin'in Bozyazı ilçesinde Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Bereketli Kazanç Yılı' etkinliğine katıldı. Bozyazı Hali'ndeki etkinlikte konuşan Elvan, iş dünyasının, oda ve borsa temsilcilerinin Türkiye'nin geleceğine, yarınlarına yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek, "Anadolu coğrafyamızın girişimcilik ruhunun temsilcileri olarak korkmadan, kendinden emin bir şekilde, cesaretle adımlarınızı atmaya devam ediyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz. Bizlerin görevi de sizleri bu yolda daha güçlü bir şekilde hedeflerinize ulaştırmaktır. Özelde Mersin'e, genelde bölgenin ve ülkenin ticaretine katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 16 yıllık sürece baktığımızda çok büyük badireler atlattığımızı hepimiz biliyoruz. İnanılmaz sıkıntılar çektik, büyük engellerle karşı karşıya kaldık. Ama sizlerin güçlü desteğiyle, milletimizin güçlü karalılığı, direnciyle yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu milletin kararlı duruşu tüm dünyaya gösterilmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin son 4-5 yıllık süreçte önüne türlü türlü engeller çıkarıldığını, darbe girişimlerine maruz kalındığını, ülkenin kalkınmasına yönelik çeşitli engellemeler çıkarılmaya çalıştığını kaydeden Elvan, "Son yaşadığımız kur atakları, Türkiye'nin ekonomisine yönelik olarak yapılan saldırılar, bunların her birini siz yakinen gözlüyorsunuz. Ama biz 80 milyon olarak birlikte mücadele ederek inşallah bugüne kadar nasıl başarmışsak, bu engelleri nasıl aşmışsak, bundan sonraki süreçte de önümüze çıkan her engeli süratle aşacağız ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına destek sağlamaya devam edeceğiz. Başından beri hep şunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Biz sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktık, evet biz sizlerin hizmetkarınızız. Asla efendiniz olmadık, bundan sonra da asla efendiniz olmayacağız. Şu anda tarımda sağlamış olduğumuz verimlilik artışı, sağlamış olduğumuz destekler, teknolojik alanda yapılan gelişmelerin bizatihi tarım sektörüne, çiftçilerimize yansıtılmasıyla birlikte şu anda Avrupa tarımsal üretim değeri açısından birinci sıradayız. Kamu yatırımlarımızda bir miktar, bazılarında hepsinde değil, bir miktar yavaşlama söz konusu oldu. Ama şundan emin olunuz ki, süratle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve edeceğiz. Bunların hepsi teker teker tamamlanacak. Anamur'da, gümrüğü ve devasa bir iskelesi olan ülke ve bölge ticaretine katkı sağlayan önemli bir cazibe merkezi olacak. Bozyazı ve Anamur ilçemiz ve bu coğrafya, bereketin fışkırdığı, üretimde verimliliğin yükseldikçe yükseldiği, refahın her geçen gün arttığı bu bölgemizi, inşallah ticaretle birlikte önemli bir cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ise son döviz kurlarındaki ve faizlerdeki artışın, zirai üretimdeki girdileri arttırdığına işaret ederek, "Bu durum hem üreticileri hem de komisyoncu, sarartma ve paketleme tesislerini olumsuz etkilemektedir. Şuna inanıyoruz ki, bacasız sanayi tarım biterse bununla ilgili sanayi de biter. Bizler devletimize güveniyoruz. Bu olumsuzluğun tez zamanda azalacağı inancındayız" dedi.

Torunoğlu, Anamur'da 2017 yılı sonu itibarıyla 26 bin 500 dekar alanda 177 bin 500 ton muz üretimi, 22 bin dekar alanda da 93 bin ton çilek üretimi yapıldığı bilgisini verdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı da yaptıkları konuşmada bölgenin tarımsal potansiyeline vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Lütfi Elvan, keşkek tenceresinin başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle keşkek ikram etti.