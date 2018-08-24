Ak Parti Mersin İl Başkanlığınca Mut ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan ve bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma yönüne değinen,

Son dönemlerde Türkiye üzerinden oyunlar oynandığını ifade eden Elvan, "Biz ülkemizi büyütüp, güçlendirmek istedik ama önümüze her türlü engeli koymak istediler. Yeri geldi muhtıra vermeye kalktılar, partimizi kapatmak için uğraş verdiler, insanları birbirine düşürmek için Gezi hadiselerini başlattılar. 15-25 Aralık’ta yargı darbe girişiminde bulundular. Son olarakta 15 Temmuz’da bu ülkenin ekmeğini yeyip, suyunu içen, sizin verdiğiniz vergilerle maaşlarını ödediğimiz o hain teröristler ve onu dışarıdan destekleyenler, bu ülkeyi bölüp, parçalamak istediler ama amaçlarına ulaşamadılar.” diye konuştu.

Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin, milletimizin ve devletimiz üzerinden ekonomik anlamda bir darbe girişiminde bulunmaya çalıştılar. Nedeni ortada çünkü Türkiye büyüyor ve güçlenip küresel ölçekte söz sahibi oluyor. Kendi kararını kendi veren bir millet olduk. Dışarıdan gelen talimatlarla değil, artık Türk milleti olarak kendi kararını veriyor. Aynı zamanda milletin sözünü dinleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Mücadelemiz bu şekilde devam edecek ve bir gün bu mücadeleden hep birlikte zaferle çıkacağız. Biz milletimize güveniyoruz. Bizler 16 büyük devlet kurmuş, koskoca bir imparatorluğu yönetmiş atalarımızın torunlarıyız. Biz inandığımız her şeyi yapacak güçteyiz."

Elvan, Mut ilçesinde yapılması planlanan projeleri de anlatarak, önümüzdeki günlerde yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi. Konuşmasının ardından Elvan, kendisine eşlik eden AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile partililerle bayramlaşarak sohbet etti.